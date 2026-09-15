Distritos donde LLA cocina la avanzada

Bajo la estrategia de Karina Milei, que ejecutan Pareja y los Menem, los libertarios quieren poner toda la carne al asador en 70 municipios de la Provincia, pero en muchos todavía no encuentran el candidato
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Para La Libertad Avanza la prioridad absoluta en las elecciones de 2027 es la reelección de Javier Milei, pero hay otros objetivos, como engrosar la cantidad de intendentes, aumentar el número de legisladores y pelear gobernaciones, sobre todo la de Buenos Aires. Los propios dirigentes violetas reconocen que hay 70 comunas de la Provincia en las que pondrán toda la carne al asador.
Hay sólo dos jefes comunales libertarios: Rodrigo Aybar en Tres de Febrero y Fernanda Astorino Hurtado en Capitán Sarmiento. Demasiado poco para un partido que logró ganar una presidencial y que ahora irá por la conquista de más municipios. Ya tienen diseñado el mapa de los territorios a conquistar, hay un diagrama sobre ejes de campaña y una banda etaria en la que se pondrá especial énfasis. Karina Milei está a cargo de la estrategia política, que en el territorio bonaerense comanda Sebastián Pareja, pero en la que toman cada vez más influencia Martín y Lule Menem.
Una de las falencias del espacio es que en muchos de esos distritos carece de candidatos potentes, reconocidos o atractivos para el electorado. Es uno de los reclamos que se le hacen a Pareja y una de las razones de la incursión cada vez más influyente de los Menem. Sólo un puñado de nombres aparecen casi confirmados para competir en los distritos al frente de la boleta libertaria. En la mayoría la búsqueda de la figura que haga la diferencia o se imponga por peso propio está en ascuas, entonces crece la hipótesis de que las listas terminarán repletas de outsiders. De hecho, un dirigente le confió a La Tecla que “se va a buscar el mejor candidato, en lo posible un outsider”.
Vecinos respetables sin incursiones previas en la vida pública, cercanos a las ideas de Milei, o figuras del espectáculo y del deporte son presas muy apetecibles para poner sobre la mesa. En ese sentido, los libertarios leen bien el enojo social con la política e interpretan que se necesitan figuras capaces de refrescar la oferta electoral. Y muchas veces el efecto sorpresa también aporta a esa frescura. Plantar hoy un candidato, cuando todavía falta mucho para la elección, es arriesgarlo a que termine quemado. Ponerlo demasiado tarde conlleva el peligro de que llegue crudo a la elección. Será pericia de Pareja y los armadores sacarlo en el momento justo.
En las legislativas de 2025 LLA ganó en Adolfo Alsina, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, General Villegas, Lincoln, Necochea, Puan, Saavedra, San Pedro y Villa Gesell. Además, estuvo muy cerca en General Alvarado, Hipólito Yrigoyen, Las Flores, Tandil y Trenque Lauquen. Son clave en la búsqueda de quedarse con la intendencia, pero la mayoría con poco peso electoral. Por eso la lista la engrosan comunas superpobladas, donde se hace imperioso para los libertarios levantar el volumen de sufragios. En algunos casos para intentar ganar, en otros para acortar distancia con el PJ.
También pesa a la hora de decidir candidaturas cómo decantarán los acuerdos electorales. El mileísmo da por hecho que el PRO seguirá como aliado, y los amarillos ya avisaron que, de mínima, quieren que se respeten los distritos donde son gobierno. Lo mismo pasará con el radicalismo (o un sector de la UCR) si se llega a una coalición que los integre.
El trabajo en los territorios apuntados ya empezó. En la etapa de precampaña la militancia territorial debe hacer un mapeo de las demandas de los vecinos y organizar comisiones, con un seguimiento a través de encuestas de satisfacción, tanto presenciales como a través de medios digitales.
Los libertarios advierten que comienzan a escaparse votantes jóvenes, claves para la elección de Milei, y la idea es reconquistarlos a través de propuestas concretas tendientes a dar esperanzas de futuro. Entre esas ofertas que se preparan para cada uno de los municipios se encuentran la promesa de eximir de impuestos a comercios que contraten jóvenes, puntos de Wi-Fi de alta velocidad en la vía pública, salidas laborales vinculadas a la tecnología y facilidades para los primeros contratos de alquiler. Para difundirlos piensan usar todos los canales digitales conocidos, sin descartar el trabajo de campo y presencial.
También hay una estrategia fragmentada de acuerdo a los niveles de acceso a las carreras universitarias que ofrezcan cada uno de los distritos, que va más allá de los estudios y contempla, por ejemplo, la problemática de los jóvenes que deben trasladarse de ciudad para los estudios terciarios. Todo esto al margen de las propuestas que emanen de la campaña presidencial y de las promesas que deban hacerse en cada uno de los distritos, focalizadas en las demandas particulares del municipio o la región.
Primera Sección
En la Primera sección los electores habilitados en 2025 fueron 5.131.861, de los cuales sufragaron 3.074.968. La Libertad Avanza sacó 1.053.130 de las voluntades (36,9 %), ubicándose segunda, a 300.000 votos de Fuerza Patria. Ahora, apunta todos los esfuerzos a unos 13 distritos donde hay un buen volumen de votos de base y se puede alcanzar la victoria.
En algunos casos, como Vicente López y San Isidro, la cuestión quedará sujeta al posible acuerdo electoral con el PRO. En caso que la alianza se concrete plenamente, Soledad Martínez (responde a Jorge Macri) y Ramón Lanús (alineado con Patricia Bullrich pero sin salir de la estructura amarilla) no tendrán sombra libertaria, pero sí deberán abrir la lista de concejales. Si no hubiera alianza, en Vicente López los libertarios cuentan con el concejal Luis Palomino.
En Tres de Febrero el objetivo es retener el distrito donde el mandamás es el senador Diego Valenzuela y el intendente Rodrigo Aybar, quien buscaría transformar su interinato en continuidad como alcalde electo.
En Tigre aparece la figura de Nicolás Scioli, hermano del secretario de Turismo de la Nación y exgobernador, Daniel Scioli. Un acuerdo con el PRO puede poner en la cancha libertaria también al exconcejal Segundo Cernadas. ¿También los libertarios cederían a que el PRO se quede con la candidatura a intendente de San Fernando, quizá para Alex Campbell? El problema para los violetas es que no cuentan por ahora con un candidato fuerte ni aparece el outsider que ocupe ese lugar.
El panorama es más claro en Pilar, donde la concejal María Ratti Repetto pica en punta. Pero allí también el santillismo anota al director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, amigo personal del jefe de Gabinete y con probada participación electoral en el distrito.
Ariel Diwan sigue siendo el referente libertario en Morón, un distrito donde la interna peronista abre una posibilidad concreta a la oposición, que ya estuvo muy cerca el año pasado. En tanto, en Hurlingham la coordinación distrital sigue en manos del presidente del bloque de concejales libertarios y excandidato a intendente, Rafael De Francesco. San Miguel es una gran incógnita. Los violetas reconocen que sin acuerdo con Joaquín De la Torre se torna difícil hacer pie en el distrito, y no ven al exsenador bonaerense retornando a la alianza oficialista.
Darío Kubar, exdirigente del PRO, intentaría volver a la intendencia de General Rodríguez con la boleta de LLA, mientras que Escobar la ausencia de una figura fuerte hace mirar a algún reconocido vecino que no haya incursionado en la política.
Segunda Sección
661.721 personas estaban habilitadas para votar en 2025 en la Segunda sección. La concurrencia fue de 424.165 electores y la fuerza libertaria cosechó 113.716 de las voluntades (29,84%), colocándose detrás de Fuerza Patria, a menos de 22.000 votos de diferencia.
El poderío de San Nicolás y Pergamino es determinante en la elección seccional, y eso obliga a poner candidatos competitivos en los mencionados distritos. Por ahora todo es tensión en San Nicolás con los hermanos Passaglia y aunque algunos en LLA piensan en un posible acuerdo, los fundadores de Hechos descartan alinearse a los violetas. Un problema para el mileísmo, que no cuenta con un candidato fuerte por el momento.
Pergamino y Zárate, en tanto, dependerán del acuerdo con el PRO, que pedirá conservar los distritos donde gobierna. Además, en Zárate, acaba de dar el portazo Oscar Ahumada. El exfutbolista se había presentado como candidato del partido libertario pero dos meses después renunció por diferencias internas.
La diputada Analía Corvino es la coordinadora libertaria de San Pedro. Nada se dice si será o no finalmente la candidata. En el resto de los distritos queda mucho por construir todavía de cara a los comicios del año próximo.
Tercera Sección
En la Tercera, en 2025 fueron 5.101.177 los electores habilitados, de los cuales se acercaron a las urnas 3.138.920. El triunfo correspondió a Fuerza Patria, que prácticamente duplicó los sufragios para los libertarios, que fueron 862.643 (28,55 %).
La tarea es ciclópea para los libertarios en el corazón del voto peronista y donde el oficialismo provincial históricamente asegura la elección. La Matanza aparece como la quimera donde, al menos, hay que rescatar más votos aunque no se llegue a ganar. Del distrito son la senadora Florencia Arietto, el diputado Luis Ontiveros y el excandidato a intendente Eduardo “Lalo Creus, cercano a Patricia Bullrich, y quien aparece con la estructura política más sólida en el municipio más poblado del país. De todos modos, a ninguno parece alcanzarle para disputarle poder al PJ. Un outsider es una salida todavía no encontrada. Por el PRO ya ha intentado ponerse el traje de candidato el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro.
Lomas de Zamora es un desafío para el armador y presidente de LLA de la Provincia, Sebastián Pareja. Es su distrito y el espacio prestará singular atención al desempeño electoral allí, aunque no sería él quien comande la boleta municipal, a menos que las circunstancias lo exijan.
Nahuel Sotelo, hombre vinculado a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo, sueña con ser intendente de Quilmes. El parejismo tiene como referente a Gabriel Rolón, quien encabezó la lista de concejales en 2015. Un acuerdo con el PRO pondría sobre la mesa los nombres del exintendente Martiniano Molina y del exdiputado Guillermo Sánchez Sterli.
De Almirante Brown es una de las integrantes del primer círculo libertario de la Provincia: la diputada nacional Myriam Niveyro. Hay quienes afirman que ella o su marido, el concejal Juan Pedro Aquino, terminarán al frente de la boleta local. El bullrichismo podría anotar en la carrera a la legisladora Florencia Retamoso. Brown es una comuna especialmente difícil. El peronismo, históricamente, tiene un piso que ronda el 45 % de los votos.
Diego Kravetz aparece muy firme en Lanús. El dirigente del PRO no tendría oposición libertaria para quedarse con la candidatura a intendente. Al PRO, además, le respetarían la continuidad en Lobos. Mientras tanto, los libertarios tienen como referente en Berazategui, y con mucho por construir, al concejal Mario Molver.
De Esteban Echeverría es el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, quien irá por la reelección en la Cámara alta. Su esposa, Vanesa Gioia, titular del bloque de concejales de La Libertad Avanza, se aproxima a ser la postulante para la intendencia, carrera para la cual también se anota el exedil y excandidato a intendente Facundo Prieto. “Ambos se apoyan mutuamente y cuentan con el respaldo de Curestis y de Evert Van Tooren; quién quedará se va a definir más adelante”, aseguraron desde el distrito.
Cuarta Sección
De los 547.677 electores habilitados en la Cuarta sección, en el 2025 participaron 344.602. La Libertad avanza alcanzó los 95.765 votos (30,34 %) y quedó en el segundo escalón a diez puntos porcentuales de Fuerza Patria, que obtuvo el primer lugar.
Si bien Milei sigue teniendo en el interior una imagen superior a la que muestran las encuestas del Conurbano a la fuerza violeta le cuesta hacer pie a nivel local y posicionar candidatos fuertes. En la zona oeste de la Provincia los cañones apuntan a una decena de distritos, sin desatender otros, pero con falencias a la hora de encontrar el hombre o la mujer que encabece la boleta. Por caso, en Hipólito Yrigoyen estuvieron muy cerca el año pasado, pero la ausencia de un referente oscurece el panorama para 2027, y seguramente el candidato surja de una de las fuerzas que integre la alianza con los libertarios.
En ese sentido, en Junín y Nueve de Julio, donde gobierna el PRO alineado a Jorge Macri, los amarillos corren con una considerable ventaja a la hora de hacer valer un acuerdo que los deje tranquilos en cuanto a la candidatura para la intendencia.
Sin posibilidades de consensuar con Guillermo Britos (que coquetea con Victoria Villarruel), Chivilcoy es un objetivo claro, donde aparece como posible postulante Leandro Cabrera, director de la Red Buenos Aires de la ANSES y uno de los armadores seccionales junto al concejal trenquelauquense Gustavo “Coco” Bories, quien por el momento no tiene intenciones de competir por la jefatura comunal.
En General Villegas lo libertarios lograron imponerse en la elección provincial y en la nacional de 2025, aunque ello no haya significado posicionar a un referente local claro para la intendencia. La diputada Analía Balaudo, con un rol legislativo importante en el bloque, es la coordinadora local.
En muchos distritos falta una figura que concentre atención como para una candidatura a jefe comunal. Además, se espera qué va a pasar con el radicalismo, y si se suma a la alianza libertaria podría conseguir sostener la postulación del intendente en los lugares donde gobierna.
Quinta Sección
En la Quinta sección, 1.336.787 personas estaban en condiciones de votar en la última legislativa y ejercieron ese derecho 801.079. Las boletas violetas fueron acompañadas por 282.661 electores (42,12 %). Fue la fuerza más votada y superó al peronismo por 30.000 votos. Hacer crecer ese caudal y acompañarlo con triunfos que garanticen intendencias es el objetivo para 2027.
Mar del Plata, epicentro electoral de la región, tiene la particularidad de ser gobernada por el PRO y, en una eventual alianza, los amarillos pedirán que uno de los suyos quede al frente. No obstante, el diputado nacional libertario Alejandro Carrancio tiene aspiraciones de gobernar el distrito.
Donde sí o sí el mileísmo buscará quedarse con la candidatura a la intendencia es en Tandil, “incluso hasta si hay un acuerdo con (Miguel) Lunghi”, advierten desde usinas violetas. El concejal Gonzalo Santamarina, que adosó su partido vecinal Acción Tandilense a La Libertad Avanza, “es el candidato”, anuncian. Creen que es uno de los municipios con más chances de quedar bajo mandato libertario y el dirigente está muy bien posicionado.
La situación es diametralmente opuesta a la de Balcarce, un distrito que podría agregarse a la nómina libertaria de objetivos a buscar, sobre todo después del triunfo legislativo del año pasado. Sin embargo, en el propio espacio violeta se reconoce el poderío radical en el municipio y que no hay un candidato fuerte surgido desde las entrañas violetas. Además, lejos están de cerrarle la puerta a un acuerdo electoral con el centenario partido, al menos con el abadismo, lo que obturaría que vayan por la cabeza de alcaldes radicales. Excepto Tandil, claro.
Necochea es una de las comunas donde LLA ganó en las dos elecciones del año pasado y quiere revalidar el resultado en la contienda ejecutiva. Sin embargo no está claro todavía quien puede quedar al frente de la lista local, más allá de la referencia libertaria del distrito, que es el presidente del bloque en el concejo y armador distrital, Mariano Valiante.
En La Costa sigue teniendo fuerte influencia Roxana Cavallini, quien fuera candidata a intendenta en 2023 y responde al esquema seccional que conduce Alejandro Carrancio. En Pinamar todo dependerá del acuerdo con el PRO, que gobierna el distrito. En otros municipios la intención de ir a pelear por la comuna choca con la realidad de la falta de un aspirante que seduzca al electorado.
Sexta Sección
De los 672.483 votantes habilitados, en 2025 concurrieron a las mesas de votación 406.064, y La Libertad Avanza también ganó la elección en la Sexta sección, con 152.082 sufragios (41,87 %). Superó al peronismo por 28.000 votos.
Arrebatarle Bahía Blanca al peronismo, y con ese empujón repetir el triunfo seccional, es una de las metas libertarias para el año próximo. El diputado Oscar Liberman tiene aspiraciones, estructura que lo respalda y una imagen a nivel local que lo beneficia, pero no cuenta con todos los apoyos dentro de la comunidad libertaria. También María Luz Bambaci, senadora y miembro del Consejo de la Magistratura, aparece entre las opciones. Tampoco debe descartarse que el PRO, en el marco del acuerdo, consiga posicionar como candidato a intendente al exalcalde y ahora diputado Héctor Gay.
En Coronel Rosales, La Libertad Avanza fue tercera en 2023 a unos 2.000 votos de Fuerza Patria, que se quedó con la comuna porque libertarios y PRO (segundo) se dividieron los votantes. El año paso fue la muestra de que si van juntos pueden recuperar el distrito. LLA duplicó en votos a Fuerza Patria en la elección local y fue, porcentualmente, la victoria violeta más abultada en un distrito. El exintendente Mariano Uset, actual subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano del ministerio de Capital Humano de la Nación, viene del PRO y ha tejido muy buenos vínculos en la estructura libertaria. De todos modos, el referente mileísta en Punta Alta es el presidente del Concejo Deliberante, Pablo "Papu" Gómez.
En una región donde el radicalismo sigue teniendo fortaleza, en caso de un acuerdo electoral, la UCR exigiría poner el candidato donde gobierna, al igual que sucederá con el PRO. Además hay distritos en los que a LLA le cuesta posicionar un referente.
Séptima Sección
La menos poblada de todas las secciones, la Séptima, tuvo en la última contienda 285.047 electores habilitados. Votaron 175.859, de los cuales 50.927 (32,94 %) acompañaron a La Libertad Avanza, que se ubicó en el segundo lugar, con unos 8.000 sufragios menos que Fuerza Patria.
Como cabecera seccional, Olavarría se convierte en la prioridad del centro de la Provincia para La Libertad Avanza. Por menos de 2.000 votos ganó el peronismo en la última contienda legislativa y los libertarios anotan al distrito cementero como un objetivo posible. Que el exintendente Ezequiel Galli es uno de los hombres más cercanos a Diego santilli lo demuestra el cargo que ocupa en la actualidad: titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de la Nación. ¿Candidato otra vez en el distrito? Es una posibilidad que manejan hasta los propios libertarios, que tienen como coordinadora distrital a Celeste Arouxet, quien además es jefa regional de la ANSES y podría ser candidata.
El triunfo legislativo del año pasado en Azul entusiasma a los libertarios con la posibilidad de quedarse con el distrito, sin tener en claro aún quién quedaría al frente de esa batalla. Parece haber perdido casilleros Pablo Di Salvo, quien fue corrido de la coordinación seccional. En su lugar fue puesto el bolivarense Jeremías Casali, otro que puede asomar como posible postulante. Sin embargo, en Bolívar también está armador local y concejal César Pacho, con aspiraciones a subir un escalón en la estructura municipal.
Ramiro Egüen, intendente de Veinticinco de Mayo, estuvo un ratito del lado libertario, pero se arrepintió, dio el portazo y se puso a armar una estructura vecinalista. Esta jugada dejó a los mileístas un poco huérfanos en el distrito.
En Saladillo, bastión del radicalismo, la estructura libertaria tiene como referencias a Carlos Calvella y a su hija Geraldine, joven dirigente que ocupa una banca en la Legislatura. Carlos tiene responsabilidades de armado regional y es titular de la UDAI Saladillo de la ANSES. Ambos podrían ponerse la cucarda de candidatos a intendente, siempre y cuando no haya un acuerdo electoral con el radicalismo que les dé a los boina blanca la posibilidad de seguir al frente de la comuna.
Octava Sección
En la Sección Capital (Octava) los electores habilitados en 2025 fueron 639.839, y concurrieron a los centros de votación 409.131. El triunfo correspondió al peronismo y La Libertad Avanza cosechó 144.143 (36,59 %), con unos 30.000 votos menos que el peronismo.
Es uno de los pocos distritos donde el candidato de Karina Milei y Sebastián Pareja ya está elegido. Juan Osaba, actual presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, es el bendecido. Decisión apoyada por la mayoría de las facciones libertarias del distrito, pero no por todas. Juan Pablo Allan, alineado a Patricia Bullrich, también aspira a pelear por la intendencia, aunque claramente en esta coyuntura corre desde atrás.