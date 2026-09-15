Volver | La Tecla Informe Especial 15 de septiembre de 2026 OBJETIVO 2027

Por Hernán Sánchez

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Distritos donde LLA cocina la avanzada

Bajo la estrategia de Karina Milei, que ejecutan Pareja y los Menem, los libertarios quieren poner toda la carne al asador en 70 municipios de la Provincia, pero en muchos todavía no encuentran el candidato

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