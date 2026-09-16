Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 RECLAMOS Y MáS

Kicillof ajusta el cinturón y enciende varios conflictos en la administración pública

El Gobierno atraviesa un tramo de tensión con reclamos que se multiplican en distintas áreas de la administración. Algunos conflictos encontraron canales de negociación, mientras otros continúan con medidas de fuerza y movilizaciones. El escenario vuelve a poner el foco sobre la discusión salarial y las condiciones laborales en el Estado provincial.

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