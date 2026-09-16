Más control sobre las islas: PBA centraliza el registro catastral de tierras públicas
El Gobierno de Axel Kicillof reglamentó los permisos de uso y tenencia precaria de los inmuebles de dominio público ubicados en las islas bonaerenses y creó un registro específico para centralizar la información. La medida alcanza al Delta del Paraná, el litoral marítimo y fluvial y la Isla Martín García.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo régimen para regular el uso y la ocupación de los inmuebles de dominio público ubicados en las islas bonaerenses. A través del Decreto N° 1517/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la administración de Axel Kicillof fijó pautas para el otorgamiento de permisos de uso y tenencia precaria y creó un registro provincial para concentrar la información sobre esos territorios.
La medida alcanza a las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense y a la Isla Martín García. Según fundamenta el decreto, el objetivo es establecer reglas "mínimas, uniformes y previsibles" para la utilización de tierras fiscales y avanzar en la regularización de situaciones de ocupación de hecho existentes.
El Ejecutivo provincial remarcó que las islas constituyen bienes de dominio público y que, de acuerdo con el Código Civil y Comercial, estos inmuebles son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. En ese marco, la Provincia busca mantener la titularidad estatal de las tierras y utilizar permisos precarios como mecanismo para autorizar su uso.
Permisos precarios, con posibilidad de cobro
El nuevo esquema contempla que los permisos de uso y tenencia precaria puedan otorgarse tanto de manera onerosa como gratuita. La modalidad deberá garantizar el cuidado, conservación y mejora de los inmuebles, además de respetar la normativa ambiental vigente.
La reglamentación establece que los permisos podrán ser revocados y que su otorgamiento no implica una transferencia de dominio sobre las tierras. El régimen también busca ordenar situaciones existentes que se desarrollaron bajo normativas anteriores y que, según el decreto, quedaron desactualizadas frente al actual marco jurídico.
Un punto particular es que los municipios que tengan jurisdicción sobre las islas podrán recibir permisos de uso y tenencia precaria. En determinados casos, y cuando las características y ubicación de los terrenos lo justifiquen, podrán incluso subpermisionar el uso a terceros.
Para hacerlo, deberán contar previamente con autorización de la autoridad provincial de aplicación y respetar las condiciones establecidas por el nuevo régimen.
Un nuevo registro para las tierras isleñas
Uno de los principales cambios es la creación del Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que funcionará dentro del Ministerio de Gobierno.
El organismo tendrá como finalidad centralizar la información sobre el uso y la tenencia de los inmuebles isleños y deberá registrar tanto los nuevos permisos como aquellos otorgados con anterioridad.
El registro funcionará coordinadamente con el Registro de Bienes Inmuebles de Dominio Público, dependiente del Ministerio de Economía. Además, la Agencia de Recaudación bonaerense y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad deberán proporcionar la información catastral y registral necesaria para ponerlo en funcionamiento.
La creación del nuevo esquema también implica la derogación del Decreto N° 942/20, que había establecido el Registro de Bienes de Dominio Público del Delta. La Provincia busca integrar esa información dentro del nuevo sistema para contar con una base centralizada sobre las tierras fiscales de las islas.
También alcanzará a trámites y permisos anteriores
El Decreto 1517 establece que los permisos de uso y tenencia precaria otorgados anteriormente bajo el Decreto-Ley N° 9.533/80 deberán adecuarse al nuevo régimen. La misma obligación alcanza a las solicitudes que se encuentren en trámite al momento de entrada en vigencia de la nueva normativa.
Además, cualquier trámite relacionado con la aprobación de planos de mensura y subdivisión de inmuebles ubicados en las islas deberá contar con intervención de la autoridad provincial de aplicación.
La Subsecretaría de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno será la encargada de aplicar el régimen, dictar normas complementarias y administrar el nuevo registro. En tanto, el decreto fue firmado por el gobernador Axel Kicillof y los ministros Daniela Vilar, de Ambiente; Pablo López, de Economía; y Carlos Bianco, de Gobierno.