Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Más control sobre las islas: PBA centraliza el registro catastral de tierras públicas

El Gobierno de Axel Kicillof reglamentó los permisos de uso y tenencia precaria de los inmuebles de dominio público ubicados en las islas bonaerenses y creó un registro específico para centralizar la información. La medida alcanza al Delta del Paraná, el litoral marítimo y fluvial y la Isla Martín García.

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