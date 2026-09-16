Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 LEGISLATIVAS

VTV bonaerense: luz verde del Senado a los cambios y la pelota quedó en manos de Kicillof

El Senado bonaerense aprobó una declaración que reclama cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular, con más talleres habilitados, mayor competencia y modificaciones en los plazos. La iniciativa ahora queda en manos del Ejecutivo provincial.

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