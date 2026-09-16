VTV bonaerense: luz verde del Senado a los cambios y la pelota quedó en manos de Kicillof
El Senado bonaerense aprobó una declaración que reclama cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular, con más talleres habilitados, mayor competencia y modificaciones en los plazos. La iniciativa ahora queda en manos del Ejecutivo provincial.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
"Un vecino de Villalonga tiene que viajar 111 kilómetros para hacer la VTV. Y si el auto no aprueba, vuelve por el mismo camino sin las condiciones que la propia norma exige." Ese fue el disparador del proyecto que Pablo Petrecca logró aprobar en el Senado bonaerense, con el acompañamiento de todos los senadores presentes en el recinto: una declaración que insta al Poder Ejecutivo provincial a revisar y modernizar el sistema de VTV.
El proyecto impulsado por Petrecca busca que la Provincia avance hacia un sistema más moderno, fácil y simple, que amplíe la cantidad de lugares donde los bonaerenses puedan realizar la verificación y genere mayor competencia entre los prestadores.
La propuesta apunta a que puedan incorporarse concesionarios oficiales y talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos correspondientes, manteniendo los controles necesarios para garantizar la seguridad vial.
"Queremos una VTV más moderna, más fácil y más simple. Más competencia significa más oferta, más lugares donde realizarla y la posibilidad de que los precios se definan sin una tarifa regulada. En definitiva, queremos un sistema más cercano y económico para los vecinos", sostuvo Petrecca.
Durante su intervención en el recinto, el senador puso especialmente el foco en las dificultades que actualmente enfrentan miles de bonaerenses del interior, que en muchos casos deben recorrer grandes distancias para cumplir con un trámite obligatorio.
"El Estado tiene que ser puente, no obstáculo. Cuando una obligación que impone el propio Estado termina siendo una carga desproporcionada para el que vive lejos, tenemos que animarnos a revisarla", afirmó.
Petrecca mencionó como ejemplo la situación de los vecinos de Villalonga, en Carmen de Patagones, que deben recorrer alrededor de 111 kilómetros entre ida y vuelta para realizar la VTV. La ampliación de los establecimientos habilitados permitiría acercar el servicio a los distintos puntos de la Provincia y aumentar las alternativas disponibles para los usuarios.
Otro de los cambios centrales que el proyecto toma como referencia es la modificación de los plazos. Para los vehículos particulares 0 km, la primera revisión se realiza a los cinco años desde el patentamiento inicial. Además, para los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad, la revisión tiene una vigencia de dos años. Para los de más de diez años, continúa siendo anual.
"La tecnología de los vehículos cambió y el Estado también tiene que modernizarse. No tiene sentido mantener procedimientos y plazos que no acompañan esa evolución. Tenemos que cuidar la seguridad vial, pero hacerlo de una manera inteligente, simple y que le facilite la vida al vecino", expresó Petrecca.
El presidente del Bloque de Senadores PRO destacó especialmente el respaldo recibido en el recinto.
"Que todos los senadores hayan acompañado este proyecto demuestra que no estamos frente a una discusión partidaria. Estamos hablando de facilitarle la vida a la gente, especialmente a quienes viven en el interior de nuestra provincia", señaló.
Con la declaración aprobada, ahora la responsabilidad pasa a manos de Axel Kicillof. El Senado ya planteó el reclamo, con el acompañamiento de todos los senadores presentes en el recinto: es el gobernador quien debe decidir si revisa y adecúa el sistema de VTV bonaerense, evaluando la habilitación de más talleres, o si deja pasar una demanda que afecta directamente a los vecinos del interior bonaerense.
"Hoy el Senado dio una señal clara. Queremos más oferta, más competencia, mejores precios y una VTV más cerca de los vecinos. Ahora esperamos que el Ejecutivo provincial escuche y avance. Podemos garantizar la seguridad vial y, al mismo tiempo, tener un Estado más moderno, cercano y simple para los bonaerenses", concluyó Petrecca.