Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 ENCUENTRO

Endeudamiento: la Liga de Intendentes pisó el Congreso y reclamó por medidas

Se reunieron con diputados de Fuerza Patria para acompañar una iniciativa que busca atender a más de 6 millones de personas en situación de morosidad.

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