Endeudamiento: la Liga de Intendentes pisó el Congreso y reclamó por medidas

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La Liga de Intendentes Peronistas bonaerenses volvió a llevar al Congreso el reclamo por el impacto del endeudamiento de los hogares. En esta oportunidad, mantuvo un encuentro con el presidente del bloque de diputados nacionales de Fuerza Patria, Germán Martínez, y los legisladores Teresa García y Guillermo Michel para respaldar un proyecto que propone crear programas nacionales de alivio financiero y desendeudamiento familiar.
La iniciativa, firmada por una veintena de diputados peronistas, plantea la implementación de plataformas de “segunda oportunidad” y regímenes específicos para la reestructuración de deudas. Según los impulsores, la propuesta apunta a atender a más de 6 millones de personas en situación de morosidad y a otras 14 millones que mantienen algún tipo de endeudamiento bancario o financiero.
Del encuentro participaron los intendentes Mariel Fernández de Moreno, Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Federico Achával, de Pilar, además de otros integrantes de la Liga. El espacio viene desarrollando una ronda de reuniones con dirigentes políticos bonaerenses y nacionales, con el objetivo de instalar demandas vinculadas a la situación económica y social de los municipios.
Desde la Liga señalaron que estas conversaciones buscan “defender el tejido social y productivo” de la Provincia y atribuyeron el deterioro de la situación en los distritos a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.
La Liga está integrada, además, por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).