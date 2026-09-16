Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 BLOCKCHAIN

Control digital: Kicillof actualiza Windows y crea un nuevo marco de Gobernanza de Datos

El Gobierno bonaerense aprobó un Marco Provincial de Gobernanza de Datos que será obligatorio para la administración pública. La medida busca ordenar, proteger e intercambiar información entre organismos y obliga a mantener actualizado un registro de todas las bases de datos estatales.

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