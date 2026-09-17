Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 TRAS DEBATE LEGISLATIVO

Discapacidad y personas en situación de calle: las nuevas leyes que rigen en PBA

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial las normativas sancionadas por la Legislatura. Dos de ellas establecen la adhesión a normas nacionales vinculadas con el empleo protegido y las prestaciones de habilitación y rehabilitación integral. Además, entró en vigencia un nuevo régimen para quienes viven sin techo y se oficializó un reconocimiento post mortem.

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