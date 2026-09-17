La agenda rehén de la interna

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La interna del peronismo ya no se limita a la discusión por el liderazgo del espacio, las candidaturas de cara a 2027 o la construcción política que cada sector pretende consolidar para la próxima etapa. Las diferencias entre Axel Kicillof y La Cámpora también tienen su correlato en la agenda de los bonaerenses. Distintas iniciativas permanecen sin avances mientras los sectores que integran Fuerza Patria intentan imponer sus propias prioridades, construir mayorías y conservar capacidad de negociación frente a un escenario que todavía aparece lejos de estar ordenado.
La Legislatura es uno de los escenarios donde con mayor claridad se observan las tensiones y dificultades de entendimiento. El Ejecutivo eligió al Senado para enviar algunas de las iniciativas que considera prioritarias, pero hasta el momento no consiguió que varios de esos proyectos siquiera lleguen al recinto.
En paralelo, la crisis económica dejó sobre la mesa una agenda de proyectos que tienen una relación todavía más directa con la vida cotidiana. La morosidad es una de las preocupaciones que atraviesan a la Provincia y hay más de una decena de ideas destinadas a atender el endeudamiento de familias.
Atada a la crisis económica, la seguridad constituye otro de los capítulos más candentes para el territorio bonaerense y allí las diferencias en el peronismo son todavía más visibles. La utilización de armas no letales por parte de la Policía Bonaerense continúa sin una definición legislativa, a pesar de que existen cinco proyectos vinculados con la cuestión. La discusión también se cruza con la reforma de la Ley de Seguridad provincial que prepara el Ejecutivo, una iniciativa que ya encontró reparos dentro del propio oficialismo.
En este escenario aparece, además, uno de los asuntos institucionales más relevantes que la Provincia todavía tiene pendientes, como es la cobertura de las cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte bonaerense. La falta de designación de los magistrados mantiene incompleto al máximo tribunal provincial y el tema quedó atravesado por la discusión política sobre quién debe asumir la responsabilidad de avanzar con esos nombramientos. El Frente Renovador incluso planteó que sería más conveniente que las ternas sean impulsadas por el próximo gobernador ante la culminación del mandato de Kicillof.
La reforma política también permanece dentro de la agenda pendiente y seguramente tendrá un lugar importante en la discusión legislativa de los próximos meses, especialmente porque las fuerzas partidarias ya comenzaron a mirar el escenario electoral del año próximo. Sin embargo, reducir la agenda de la Legislatura a las cuestiones vinculadas con las reglas electorales, con la disputa interna del peronismo a pleno, sería dejar de lado una serie de problemas que tienen consecuencias mucho más inmediatas sobre la sociedad.
La pelea entre Kicillof y La Cámpora tiene una explicación política y responde a una disputa real por el liderazgo del peronismo bonaerense, mientras que el Frente Renovador busca conservar un lugar propio con capacidad para incidir en la toma de decisiones. En este marco, la Legislatura se convirtió en una extensión de la interna partidaria y como resultado deja proyectos que permanecen detenidos y que no afectan solamente a los dirigentes que los impulsan o rechazan. Detrás de cada expediente existen problemas concretos vinculados con la salud, el endeudamiento, la vivienda, la seguridad, el juego y el funcionamiento de la Justicia, que requieren respuestas políticas sin dilación.
El peronismo bonaerense tendrá tiempo para discutir su liderazgo, sus candidaturas y el rumbo que pretende adoptar hacia 2027, pero mientras esa pelea avanza también deberá demostrar que puede administrar sus diferencias sin convertirlas en un obstáculo para la gestión legislativa. La interna forma parte de la política, aunque el verdadero problema aparece cuando la disputa por el poder empieza a ocupar el espacio que deberían tener las respuestas para una comunidad que espera que los temas que afectan su vida cotidiana finalmente sean tratados.
SIN AVANCES El Ejecutivo no logra convencer
El Senado bonaerense es el lugar elegido por el Poder Ejecutivo para enviar los proyectos que considera de importancia. No obstante, hasta el momento no logra que las iniciativas que impulsa sean si quiera tratadas en sesión.
Los proyectos de creación de una empresa de medicamentos y el Sistema Integrado de Salud ya están en el ruedo legislativo. De todos modos, en la Comisión de Salud -que preside Pedro Borgini (MDF)- siguen en estudio porque no lograron que Mario Ishii los acompañe para sacar dictamen favorable. Ahora la tarea será encontrar apoyo en la oposición, pero el panorama aparece más que complicado para el kicillofismo.
La otra iniciativa que naufraga es la que busca regular la actividad de los trabajadores de plataformas digitales. Sin tratamiento en comisiones, ya encuentra señalamientos por parte de sectores del propio oficialismo.
Desde el Frente Renovador mantuvieron reuniones con sindicatos y empresarios del sector en busca de precisiones. En tanto desde La Cámpora también hicieron lo propio con representantes de trabajadores. Así, se configura un camino más que sinuoso para otro proyecto enviado por Axel Kicillof.
LA CRISIS Y LAS DEMANDAS La mediadora que buscará unificar proyectos para los morosos
El rumbo económico que tomó el Gobierno nacional generó un desastre en la vida cotidiana de millones de trabajadores y un tema que preocupa seriamente es el nivel de morosidad en el territorio bonaerense. En ese sentido, la Legislatura se hizo eco de la situación y se han presentado más de una docena de proyectos para intentar amortiguar la situación.
Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores el oficialismo y algunos sectores de la oposición se ocuparon del tema. Con 12 iniciativas en la primera y dos en la segunda, ahora la tarea es que se conviertan en ley.
Cada propuesta aborda desde diferentes aristas las consecuencias de la morosidad con bancos, billeteras virtuales y prestamistas en general. De hecho, hay algunos que coinciden y otros que no.
En medio de la puja interna entre el MDF y La Cámpora, hay ideas que se cruzan y generan rispidices en torno al avance o no en comisiones. Ante este escenario, surgió una idea para ordenar la discusión.
Desde la jefatura del bloque de Diputados de Fuerza Patria designaron a la massista Sofia Vannelli para que se encargue de juntar todos los proyectos y articule con los autores con el objetivo de unificar aquellos que tienen similitudes y clarificar a los que van por caminos distintos. La decisión llega luego de algunas quejas por parte del kicillofismo ante la lentitud del tratamiento de algunos expedientes.
La situación ecónomica para los trabajadores también genera que los legisladores se ocupen de otros temas vinculados a la vida cotidiana. La senadora Mónica Macha presentó un proyecto para que la comisión inmobiliaria en los alquileres de vivienda la pague el propietario y no el inquilino. La propuesta busca terminar con una práctica que hace que quien necesita acceder a una vivienda deba afrontar comisiones, honorarios y otros gastos por una intermediación que no contrató. El proyecto modifica la Ley 10.973 y apunta a que sea el propietario quien se haga cargo de ese costo.
Ahora, en un tema más que sensible, la Cámara alta deberá dar lugar a una discusión que puede generar alivio a millones de personas. Sin embargo, la dinámica de funcionamiento dirá si le darán lugar a la iniciativa o quedará atascada.
EL CONFLICTO DE SIEMPRE Los delitos calientan la discusión con iniciativas sobre la mesa
En las últimas semanas la oposición salió a la carga contra el Gobierno bonaerense ante los hechos delictivos que se dieron en el Conurbano, donde sobresalieron un asesinato en José C. Paz y una balacera en Morón. La tensión escaló más con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, como principal apuntado debido a que se encontraba en Misiones junto a Axel Kicillof en plena campaña de construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
En este marco, un aspecto que genera idas y vueltas en el oficialismo es el impulso de la utilización de armas no letales en la policía bonaerense. El Frente Renovador es un sector que históricamente ha planteado tal necesidad, pero suele tener discusiones tanto con el kirchnerismo como con el ahora kicillofismo.
En la Cámara de Diputados, el diputado massista Carlos Puglelli -que preside la Comisión de Seguridad- había convocado a una reunión del espacio, pero luego la suspendió y hasta el momento no trascendieron los motivos.
El exintendente de San Andrés de Giles tenía la intención de avanzar con la discusión de las armas no letales ya que existen cinco proyectos similares (dos del oficialismo y los restantes de la oposición). De hecho, desde la Comisión enviaron una carta al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, para pedir información al respecto.
Mientras en el peronismo continúan con el dilema de equipar o no a los policías con pistolas eléctricas, se espera que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad provincial. Como no podía ser de otra manera, al tiempo que ultiman detalles con diferentes actores, ya aparecieron voces oficialsitas en la Legislatura que plantaron bandera y discuten la iniciativa que ordenó hacer Axel Kicillof. Quien lleva la voz cantante es el senador Sergio Berni, que adelantó que presentará su propio proyecto de ley (copia del que mandó cuando era ministro y novio la luz) centrado en fortalecer y jerarquizar a la Policía en lugar de fomentar la creación de fuerzas locales. En tanto, desde LLA pidieron la interpelación de Alonso y van a fondo.
LOS DILEMAS DEL JUEGO La medida de Kicillof que cayó mal en La Cámpora y generó críticas
El Gobierno bonaerense anunció que cobrará una alícuota del 2% sobre los premios de los juegos de slot que desarrollan siete plataformas habilitadas (Bet365, Betano, Bettson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake) en la Provincia. Se estima recaudar entre 35 mil y 40 millones de pesos mensuales, con la idea de distribuirlos en diferentes áreas.
La resolución está enmarcada en una ley que se aprobó en 2018 cuando María Eugenia Vidal era gobernadora y recién ahora se puso en marcha ese punto. Los fondos recaudados serán destinados a programas de salud, educación y desarrollo social, en el marco del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). Además, se buscará reformar la prevención y asistencia frente a la ludopatía.
Desde La Cámpora pusieron el grito en el cielo cuando se anució el impuesto y contaron que el diputado Facundo Tignanelli se encontraba en la confección de una medida similar, pero con una menor benevolencia. De hecho, indicaron que al menos pretendían establecer un 3%.
“La ley que se está trabajando, y por presentar, era mucho más molesta para el sector, ya que se regulaba mucho más la actividad”, indicaron. En ese sentido, explicaron que se establecían multas por publicidad, mayores impuestos, mayor control en las ganancias por parte del Estado, y se fijaban pautas dentro de los lugares de juego y la asignación específica de los recursos.
En este contexto, el funcionamiento de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la camporista Micaela Olivetto, se prevé más que tenso. Y más de una decena de proyectos se preparan para ser estudiados, por lo que no se descartan nuevos cruces. No obstante, en el medio quedarán aquellas iniciativas vinculadas estricamente a la salud, por lo que el desafío va a requerir responsabilidad de los legisladores.