El desafío bonaerense de Milei: la batalla libertaria por el voto en el corazón del PJ
La tarea es ciclópea para los libertarios en el corazón del voto peronista y donde el oficialismo provincial históricamente asegura la elección. La Matanza aparece como la quimera donde, al menos, hay que rescatar más votos.
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En la Tercera, en 2025 fueron 5.101.177 los electores habilitados, de los cuales se acercaron a las urnas 3.138.920. El triunfo correspondió a Fuerza Patria, que prácticamente duplicó los sufragios para los libertarios, que fueron 862.643 (28,55 %).
La tarea es ciclópea para los libertarios en el corazón del voto peronista y donde el oficialismo provincial históricamente asegura la elección. La Matanza aparece como la quimera donde, al menos, hay que rescatar más votos aunque no se llegue a ganar. Del distrito son la senadora Florencia Arietto, el diputado Luis Ontiveros y el excandidato a intendente Eduardo “Lalo Creus, cercano a Patricia Bullrich, y quien aparece con la estructura política más sólida en el municipio más poblado del país. De todos modos, a ninguno parece alcanzarle para disputarle poder al PJ. Un outsider es una salida todavía no encontrada. Por el PRO ya ha intentado ponerse el traje de candidato el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro.
Lomas de Zamora es un desafío para el armador y presidente de LLA de la Provincia, Sebastián Pareja. Es su distrito y el espacio prestará singular atención al desempeño electoral allí, aunque no sería él quien comande la boleta municipal, a menos que las circunstancias lo exijan.
Nahuel Sotelo, hombre vinculado a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo, sueña con ser intendente de Quilmes. El parejismo tiene como referente a Gabriel Rolón, quien encabezó la lista de concejales en 2015. Un acuerdo con el PRO pondría sobre la mesa los nombres del exintendente Martiniano Molina y del exdiputado Guillermo Sánchez Sterli.
De Almirante Brown es una de las integrantes del primer círculo libertario de la Provincia: la diputada nacional Myriam Niveyro. Hay quienes afirman que ella o su marido, el concejal Juan Pedro Aquino, terminarán al frente de la boleta local. El bullrichismo podría anotar en la carrera a la legisladora Florencia Retamoso. Brown es una comuna especialmente difícil. El peronismo, históricamente, tiene un piso que ronda el 45 % de los votos.
Diego Kravetz aparece muy firme en Lanús. El dirigente del PRO no tendría oposición libertaria para quedarse con la candidatura a intendente. Al PRO, además, le respetarían la continuidad en Lobos. Mientras tanto, los libertarios tienen como referente en Berazategui, y con mucho por construir, al concejal Mario Molver.
De Esteban Echeverría es el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, quien irá por la reelección en la Cámara alta. Su esposa, Vanesa Gioia, titular del bloque de concejales de La Libertad Avanza, se aproxima a ser la postulante para la intendencia, carrera para la cual también se anota el exedil y excandidato a intendente Facundo Prieto. “Ambos se apoyan mutuamente y cuentan con el respaldo de Curestis y de Evert Van Tooren; quién quedará se va a definir más adelante”, aseguraron desde el distrito.