Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

El desafío bonaerense de Milei: la batalla libertaria por el voto en el corazón del PJ

La tarea es ciclópea para los libertarios en el corazón del voto peronista y donde el oficialismo provincial históricamente asegura la elección. La Matanza aparece como la quimera donde, al menos, hay que rescatar más votos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.