Con la reforma electoral y la del Banco Central afuera, el Senado sesiona este jueves
El Senado realizará este jueves una sesión ordinaria para tratar de convertir en ley varios proyectos impulsados por el oficialismo. Con la salvedad de que uno de los principales, el vinculado a la reforma electoral que obsesiona al Gobierno, deberá esperar.
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El Senado realizará este jueves una sesión ordinaria para tratar convertir en ley varios proyectos impulsados por el oficialismo, pero con la salvedad de que uno de los principales, el vinculado a la reforma electoral que obsesiona al Gobierno, deberá esperar una oportunidad más propicia. Tampoco aparece en el temario acordado la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Durante la última reunión de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA), que tuvo lugar el martes último en Casa Rosada, Patricia Bullrich anunciaba a los presentes, encabezados por Karina Milei, que las negociaciones para tratar la reforma seguían avanzando.
Probablemente, antes de retirarse prematuramente para participar de la reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, la senadora también les habrá dicho que, como todo el mundo sabe, no cuenta con los votos necesarios para aprobar el eje de la reforma, que es la eliminación de las PASO.
Las negociaciones con legisladores y sobre todo con muchos gobernadores habrán continuado hasta ahora, pero todavía no hay acuerdo, pese a que se barajan alternativas como su suspensión momentánea o que sean optativas, y por esa razón se decidió no tratar el proyecto aún.
Los proyectos de hoy
En concreto, los proyectos que este jueves tratará el Senado de la Nación serán el de Inocencia Fiscal II, con la que el oficialismo busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal; tres pliegos de jueces y la transferencia de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la reforma de Biocombustibles.
El temario fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria, donde también se decidió postergar hasta la próxima semana otra iniciativa clave del Gobierno: la reforma de la carta orgánica del Banco Central, además de una iniciativa sobre el Mercado Voluntario de Carbono.
Según Bullrich, encargada de informar el temario de la sesión, la reforma del BCRA se postergó por una semana porque "hay una diferencia sobre la elección de los directores".
Además, el temario incluye el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en materia de los delitos penales cometidos por los menores y de integridad sexual, y la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.