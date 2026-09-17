Volver | La Tecla Nacionales 17 de septiembre de 2026 TEMARIO

Con la reforma electoral y la del Banco Central afuera, el Senado sesiona este jueves

El Senado realizará este jueves una sesión ordinaria para tratar de convertir en ley varios proyectos impulsados por el oficialismo. Con la salvedad de que uno de los principales, el vinculado a la reforma electoral que obsesiona al Gobierno, deberá esperar.

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