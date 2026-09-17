Volver | La Tecla Nacionales 17 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Denunciaron que una red delictiva compra estancias patagónicas para traficar con Chile

La denuncia la expuso en Chile el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate. Aseguran que se detectaron contrabandos de cigarrillos y otras mercaderías, además de casos vinculados con la trata de personas

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