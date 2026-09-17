Denunciaron que una red delictiva compra estancias patagónicas para traficar con Chile
La denuncia la expuso en Chile el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate. Aseguran que se detectaron contrabandos de cigarrillos y otras mercaderías, además de casos vinculados con la trata de personas
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Las fiscalías de Argentina y Chile alertaron sobre una estructura delictiva que busca dejar en manos chilenas estancias de la patagonia argentina, con el fin de cruzar de país sin tener que pasar por el control fronterizo.
La denuncia fue expuesta por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, durante una jornada de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile, realizada en Punta Arenas, donde también estuvo el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, quien avaló la exposición.
Según la denuncia de los fiscales, organizaciones delictivas compran estancias en Argentina para controlar pasos fronterizos clandestinos hacia el país trasandino. El objetivo es permitir que bandas dedicadas al contrabando dispongan de accesos para ingresar o salir de Argentina, sin los controles de frontera.
“Las organizaciones compraban las estancias argentinas para justamente tener el paso del otro lado chileno”, afirmó Zárate, durante su exposición.
Detallaron que la investigación comenzó como una forma de evitar el narcotráfico, pero también se detectaron contrabandos de cigarrillos y otras mercaderías, además de casos vinculados con la trata de personas.
La logística incluye camiones de carga escoltados, comunicación satelital y billeteras virtuales para mover dinero. El objetivo final es incorporar ganancias ilegales al circuito económico mediante lavado de activos.
Durante 2025, en Magallanes se secuestraron más de 600.000 cajetillas de cigarrillos y más de 120 vehículos vinculados a investigaciones por narcotráfico y contrabando. En un operativo en Bahía Azul, Tierra del Fuego, se incautaron 56.000 cajetillas en una embarcación.
Zárate afirmó que “La velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado” y reclamó mecanismos para acelerar el intercambio de información entre ambos países. El Ministerio de Seguridad Pública de Chile señaló que actualmente no existe una alerta específica de este tipo en las fronteras chilenas, aunque reconocieron que se reforzó el monitoreo de los pasos de la zona sur.