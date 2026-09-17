Murió a los 22 años Duda Alves, la influencer brasileña

Maria Eduarda Alves dos Santos, conocida en redes como Duda Alves, falleció a los 22 años. La noticia la confirmaron sus familiares el 15 de septiembre de 2026, el mismo día en que la velaron en la Parroquia São João Paulo II, en Brasilia. Amigos y gente cercana fueron a despedirla.



En TikTok había reunido más de 745 mil seguidores y 26 millones de reacciones; en Instagram sumaba unos 27 mil usuarios. Su marca era el humor ácido: videos cortos sobre lo que le molestaba de la vida cotidiana. De ahí el apodo con el que la identificó internet: “la niña que odiaba las cosas”.



Quienes la conocían, en cambio, la recordaron en el adiós como alguien cálida y afectuosa fuera de cámara.Hasta ahora su entorno no informó la causa oficial de la muerte y pidió privacidad para el duelo. En las semanas previas, Duda había contado a su audiencia que se estaba recuperando de una intervención estética. Ese fue, de hecho, el tema de su última publicación, el 10 de septiembre.



La despedida en Brasilia cerró, por ahora, una carrera breve y muy viral: una voz joven que convirtió el fastidio cotidiano en contenido y que, de un día para el otro, dejó de aparecer en el feed.