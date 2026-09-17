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OTRA VEZ

Cristian Castro vuelve a apostar al amor

Su nueva conquista se llama Vanessa Ríos, es una admiradora que conoció en un concierto en México

Cristian Castro vuelve a apostar al amor
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Cristian Castro volvió a apostar al amor. Su pareja, Vanessa Ríos, compartió una foto de ambos tomados de la mano y un mensaje que no deja dudas: “3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más, mi amor”.

En la imagen, el cantante luce un traje azul marino y ella una blusa rosa con anteojos de sol. El gesto, íntimo y directo, funcionó como presentación pública de un romance que hasta ahora se había visto más en escenarios que en declaraciones. Se habrían conocido el 9 de mayo en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Ríos viajó desde Puerto Vallarta para verlo cantar. Después del show hablaron y Castro le pidió el teléfono. Semanas más tarde, en un concierto en León, Guanajuato, la subió al escenario y también fueron vistos juntos detrás de bambalinas.

El vínculo se da después de otro rumor reciente: a fines de abril lo relacionaron con la productora Victoria Kühne, quien lo llamó “mi amor”. Él salió a decir que no eran novios, sino colegas y amigos, y que le resulta difícil estar solo. Poco después empezó a aparecer Ríos.

De ella se sabe poco. No es una figura mediática: era una fan que pasó del público al camerino y ahora firma el primer aniversario mensual de la pareja. Algunos cuestionaron si la foto era auténtica; ella respondió y se reconoció como la mujer que lo acompañó en otros shows, entre ellos uno en Las Vegas.

Castro no dio un discurso formal. Dejó que el posteo de Ríos hablara por los dos: tres meses de conocerse y un romance que, al menos en redes, se muestra en alza. 
 

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