Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin

Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin a través de un mensaje breve en sus historias de Instagram. “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió, al referirse al cantante por su nombre de pila.En el mismo texto, la modelo y empresaria cordobesa sostuvo que la ruptura se definió “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”. Añadió: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.Cerró pidiendo “comprensión y el respeto hacia este momento tan personal” y afirmó que atraviesan el proceso “con tranquilidad”.La pareja se conoció en 2017, durante el rodaje del videoclip de “Sigo Extrañándote”, y se hizo pública en 2018.En 2021 nació su hijo Río. Nunca se casaron. Hasta ahora, J Balvin no publicó un comunicado propio.El anuncio llegó semanas después de que la influencer Melanie Pavola dijera haber tenido un vínculo con el cantante mientras él mantenía la relación con Ferrer.La modelo no mencionó ese episodio en su mensaje ni dio otras razones de la separación.