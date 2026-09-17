Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 SIN CONTROL

Policía “Made in Conurbano”: la propuesta que reavivó el debate por la inseguridad

Con el delito como uno de los principales focos de tensión en el Conurbano, la propuesta de una nueva fuerza reabre el debate sobre la seguridad y suma una contrapropuesta: más coordinación y una Gendarmería con despliegue metropolitano.

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