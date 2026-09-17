Paritarias en pausa: septiembre pasa sin aumento y crece la presión sobre Kicillof
El Ejecutivo bonaerense mantiene sin fecha la reapertura de la negociación salarial mientras avanza la liquidación de los sueldos de septiembre. Los gremios ya preparan la discusión por los próximos meses y suman reclamos en distintos sectores del Estado.
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Pese a la insistencia de los sindicatos, la paritaria bonaerense continúa sin reabrirse y, con el calendario de liquidación salarial ya en marcha, todo indica que los trabajadores estatales, docentes y judiciales deberán atravesar septiembre sin una nueva recomposición. El llamado del Gobierno de Axel Kicillof no llega y la posibilidad de que los sueldos de este mes incorporen un aumento comienza a quedar definitivamente atrás.
En los gremios dan prácticamente por descontado que la administración provincial “salteará” septiembre. La alternativa que queda sobre la mesa es que la negociación se concrete durante las próximas semanas y que una eventual mejora se pague de manera retroactiva con los salarios de octubre. Pero, por ahora, no hay convocatoria formal ni señales concretas de una reapertura.
El reclamo sindical lleva varias semanas y se sostiene sobre el último acuerdo salarial alcanzado con la Provincia, que estableció una mejora total del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio. Desde entonces, los gremios vienen reclamando retomar la discusión para evitar que la inflación vuelva a erosionar los ingresos.
La demora del Gobierno bonaerense tiene, además, un trasfondo financiero. En junio, la Provincia tampoco otorgó un aumento y recién semanas después anunció el esquema del 7% escalonado. En aquel momento, la administración de Kicillof justificó la decisión en la necesidad de concentrar recursos para afrontar el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma.
Septiembre vuelve a encontrar a las cuentas provinciales bajo presión. Durante este mes, la Provincia desembolsó unos 420 millones de dólares entre amortización e intereses de bonos internacionales correspondientes al proceso de reestructuración de deuda encarado por Kicillof al comienzo de su gestión. Según fuentes oficiales, el monto equivale aproximadamente al costo de un medio aguinaldo.
La coincidencia no pasó inadvertida en los sindicatos. Con una nueva recomposición salarial prácticamente descartada para septiembre, la discusión se desplaza ahora hacia los próximos meses y vuelve a poner sobre la mesa el margen financiero que tendrá la Provincia para atender los reclamos salariales.
Con septiembre prácticamente perdido para los trabajadores, los gremios ya concentran sus expectativas en una eventual reapertura durante las próximas semanas. El objetivo será conseguir una mejora para octubre y noviembre y, al mismo tiempo, dejar diciembre como escenario de una última negociación salarial del año.
Allí aparecerá otro de los puntos sensibles de la discusión: cuánto deberán recuperar los salarios para cerrar 2026 sin quedar por debajo de la inflación. Las proyecciones que manejan distintos sectores ubican la suba de precios anual en torno al 30%, por lo que la última parte del año volverá a estar atravesada por la pelea entre ingresos y costo de vida.
El reclamo salarial, además, se da en un escenario de conflictos simultáneos dentro del Estado bonaerense. A los pedidos de docentes, estatales y judiciales se suman disputas sectoriales en organismos como Contaduría y Tesorería -donde hubo un acuerdo con APOC- y en Infraestructura, mientras que también se registraron medidas de fuerza de trabajadores municipales. Con varios frentes abiertos, la discusión salarial dejó de ser un reclamo aislado y se convirtió en uno de los principales focos de tensión de la administración provincial.