Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 SALARIOS

Paritarias en pausa: septiembre pasa sin aumento y crece la presión sobre Kicillof

El Ejecutivo bonaerense mantiene sin fecha la reapertura de la negociación salarial mientras avanza la liquidación de los sueldos de septiembre. Los gremios ya preparan la discusión por los próximos meses y suman reclamos en distintos sectores del Estado.

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