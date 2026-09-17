A un año del triple crimen de Varela, ya hay 15 implicados

A un año de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), la investigación judicial ya reúne 15 implicados.



El expediente tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de ese departamento.



Las tres jóvenes desaparecieron el 19 de septiembre de 2025, después de salir de Ciudad Evita. Sus cuerpos fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela.



La hipótesis central de la Justicia es que se trató de una venganza vinculada al narcotráfico, en el marco de un conflicto por el robo de droga a una organización criminal.



Entre los acusados figura Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como presunto autor intelectual. En los primeros días de septiembre, tras una serie de allanamientos en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, la causa sumó nuevos detenidos. En esos operativos se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos, documentación y un arma.



La Justicia volvió a dictar el secreto de sumario.Este fin de semana se cumple el primer aniversario. Familiares, amigos y vecinos convocaron una peregrinación con velas el sábado 19, en el recorrido vinculado a la desaparición, y un acto el domingo 20 en la Rotonda de La Tablada, con la inauguración de un mural conmemorativo.



La investigación sigue abierta para precisar el rol de cada implicado dentro de la organización y reconstruir la planificación de los hechos.