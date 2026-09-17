Apps
Jueves, 17 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
SIGUE LA CAUSA

A un año del triple crimen de Varela, ya hay 15 implicados

La investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025 en Florencio Varela, suma 15 personas implicadas. La causa, en el fuero federal de Morón, volvió a secreto de sumario tras nuevas detenciones

A un año del triple crimen de Varela, ya hay 15 implicados
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

A un año de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), la investigación judicial ya reúne 15 implicados.

El expediente tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de ese departamento.

Las tres jóvenes desaparecieron el 19 de septiembre de 2025, después de salir de Ciudad Evita. Sus cuerpos fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela.

La hipótesis central de la Justicia es que se trató de una venganza vinculada al narcotráfico, en el marco de un conflicto por el robo de droga a una organización criminal.

Entre los acusados figura Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como presunto autor intelectual. En los primeros días de septiembre, tras una serie de allanamientos en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, la causa sumó nuevos detenidos. En esos operativos se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos, documentación y un arma.

La Justicia volvió a dictar el secreto de sumario.Este fin de semana se cumple el primer aniversario. Familiares, amigos y vecinos convocaron una peregrinación con velas el sábado 19, en el recorrido vinculado a la desaparición, y un acto el domingo 20 en la Rotonda de La Tablada, con la inauguración de un mural conmemorativo.

La investigación sigue abierta para precisar el rol de cada implicado dentro de la organización y reconstruir la planificación de los hechos.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

NOTA DE TAPA

El desafío bonaerense de Milei: la batalla libertaria por el voto en el corazón del PJ

La tarea es ciclópea para los libertarios en el corazón del voto peronista y donde el oficialismo provincial históricamente asegura la elección. La Matanza aparece como la quimera donde, al menos, hay que rescatar más votos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof ajusta el cinturón y enciende varios conflictos en la administración pública

LLA acelera el armado en la Primera: candidatos y acuerdos en cada municipio

Más control sobre las islas: PBA centraliza el registro catastral de tierras públicas

VTV bonaerense: luz verde del Senado a los cambios y la pelota quedó en manos de Kicillof

Control digital: Kicillof actualiza Windows y crea un nuevo marco de Gobernanza de Datos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET