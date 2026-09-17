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Desempleo: ¿MDQ volverá a quedar entre las ciudades más complicadas?

El INDEC publicará este jueves la radiografía laboral correspondiente al segundo trimestre del 2026. El antecedente inmediato dejó una desocupación del 9,3%, con unas 32.000 personas afectadas.

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Este jueves 17 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el informe del Mercado de Trabajo correspondiente al segundo trimestre de 2026 y Mar del Plata volverá a quedar bajo la lupa. La pregunta que sobrevuela la previa es concreta: ¿la ciudad volverá a quedar entre los principales aglomerados con mayor desempleo del país? La respuesta surgirá de una nueva fotografía estadística sobre la situación laboral de General Pueyrredon.
 

El dato llegará después de un primer trimestre en el que, según los registros locales señalados para este análisis, la desocupación alcanzó el 9,3%, unas 32.000 personas. Como antecedente inmediato, el cuarto trimestre de 2025 había cerrado con una tasa del 9,5% para Mar del Plata, de acuerdo con el INDEC.
 

La particularidad del distrito es que el verano suele alterar la fotografía laboral: la actividad turística puede generar una mayor demanda durante algunos meses, pero el verdadero desafío aparece cuando ese movimiento comienza a diluirse. Por eso, el informe que se conocerá este jueves permitirá observar qué ocurrió entre abril y junio, justamente después del tramo fuerte de la temporada.
 

El escenario, además, llega atravesado por una tensión entre los números oficiales y lo que ocurre en la economía cotidiana. Mientras desde el Gobierno nacional se exhiben determinados indicadores como señales de recuperación, en Mar del Plata la actividad comercial enfrenta un escenario complejo, con persianas que bajan, locales que quedan vacíos y una menor circulación que golpea especialmente a los pequeños y medianos negocios.
 

Ese contraste vuelve todavía más relevante el nuevo informe. Porque si el mercado laboral vuelve a ubicar a Mar del Plata entre las ciudades con mayor desocupación, el dato no sólo expondrá la dificultad para acceder a un empleo, sino también las tensiones que atraviesan a una estructura productiva históricamente condicionada por la estacionalidad.
 

La evolución de la desocupación, la tasa de actividad, el nivel de empleo y la subocupación permitirá conocer si el mercado laboral consiguió sostener el movimiento de los primeros meses del año o si, una vez terminado el verano, volvió a mostrar sus viejas dificultades.
 

La respuesta estará en los números que publique el organismo estadístico. Pero la pregunta ya está instalada: ¿Mar del Plata volverá a aparecer entre las ciudades con mayor desempleo del país?

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