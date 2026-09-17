Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Desempleo: ¿MDQ volverá a quedar entre las ciudades más complicadas?

El INDEC publicará este jueves la radiografía laboral correspondiente al segundo trimestre del 2026. El antecedente inmediato dejó una desocupación del 9,3%, con unas 32.000 personas afectadas.

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