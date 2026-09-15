Imputaron a L-Gante por amenazas

El cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, quedó formalmente imputado por presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio.



La causa se inició por la denuncia de una mujer de 23 años que alquilaba una vivienda en la calle 25 de Octubre, en General Rodríguez. Según su relato, primero la intimidó un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío del músico. Le exigió que abandonara la propiedad porque, según le dijo, pertenecía a Valenzuela, y la amenazó con que “La Mafilia” la obligaría a irse. Días después, L-Gante habría llegado en una camioneta negra junto a unas diez personas. El grupo habría abierto el portón, ingresado al patio y amedrentado con armas de fuego a quienes estaban en el lugar para que desalojaran.



Los operativos se realizaron el lunes por la noche en dos viviendas del country Terravista y en otro domicilio particular del mismo partido. Intervinieron el Juzgado de Garantías N.° 2 de Moreno-General Rodríguez y la DDI local.



El cantante estaba en uno de los inmuebles cuando llegaron los efectivos y fue notificado de la imputación. La misma medida alcanzó a un hombre de 26 años identificado como E. J. A. C.En los allanamientos secuestraron una camioneta BMW X5, presuntamente usada en los hechos, y tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de peritajes.



La investigación avanzó con cámaras de seguridad y tareas de campo que permitieron reconstruir el recorrido de los vehículos e identificar los domicilios.La causa está caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real. Quedó a cargo de la UFI N.° 10, bajo la fiscal Toscano.



No es el primer expediente de Valenzuela en General Rodríguez. En octubre de 2024 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas y daño, aunque absuelto de privación ilegítima de la libertad, por hechos ocurridos entre 2021 y 2023.