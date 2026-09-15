Volver | La Tecla Municipios 15 de septiembre de 2026 RUMBO AL 2027

Sin reelección en su distrito, Gargaglione no competirá por la intendencia de Necochea

El intendente de San Cayetano rechazó la posibilidad de competir por la conducción de Necochea y ratificó que seguirá ligado a su distrito. Sin embargo, con la reelección hoy vedada por la legislación bonaerense, todavía no está claro cuál será su próximo paso.

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