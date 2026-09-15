Sin reelección en su distrito, Gargaglione no competirá por la intendencia de Necochea
El intendente de San Cayetano rechazó la posibilidad de competir por la conducción de Necochea y ratificó que seguirá ligado a su distrito. Sin embargo, con la reelección hoy vedada por la legislación bonaerense, todavía no está claro cuál será su próximo paso.
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Miguel Ángel Gargaglione despejó una de las incógnitas que había comenzado a circular. El intendente de San Cayetano descartó la posibilidad de presentarse como candidato a jefe comunal de Necochea y confirmó que su intención es continuar políticamente vinculado al distrito que conduce desde hace años.
La definición llegó luego de varios días de especulaciones y de una propuesta que tuvo una repercusión mayor a la que incluso esperaba el propio dirigente radical. En diálogo con NEC Radio 98.3, Gargaglione dejó en claro que no avanzará con la alternativa necochense salvo que se produzca una situación completamente excepcional.
“Seguiré en San Cayetano y lo extraordinario ya pasó”, sostuvo el alcalde, dando prácticamente por cerrado el capítulo.
La posibilidad de que Gargaglione pudiera cruzar los límites de su municipio para competir en Necochea había generado movimiento en el escenario político regional. Se trata de uno de los intendentes de la Unión Cívica Radical con mayor trayectoria en la zona y su eventual desembarco en un distrito de mayor peso electoral despertó consultas tanto dentro como fuera del espacio.
El propio mandatario reconoció que no esperaba semejante reacción. Según explicó, en los últimos días recibió numerosos mensajes y consultas vinculados con la propuesta, además de muestras de respeto que terminaron sorprendiéndolo.
La repercusión también expuso un dato político: a pesar de estar fuertemente identificado con San Cayetano, su figura mantiene presencia por fuera de los límites de su municipio y continúa teniendo reconocimiento dentro del mapa político de la Quinta Sección Electoral.
Sin embargo, Gargaglione decidió priorizar su vínculo con la comuna que gobierna. Para justificar su determinación mencionó factores políticos y personales, entre ellos su edad, su familia y el problema cardíaco por el que debió ser intervenido durante el último año.
También evaluó las dificultades que significaría trasladarse a otra ciudad e iniciar un proyecto electoral en un distrito en el que nunca residió.
Pero fue su relación con San Cayetano la que terminó inclinando definitivamente la balanza. “Mi amor a San Cayetano es único”, afirmó, y remarcó que ese sentimiento se mantiene independientemente de que pueda o no volver a presentarse como candidato.
Con la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires, Gargaglione no tendría habilitada una nueva reelección en 2027. El régimen que limita los mandatos consecutivos de los intendentes condiciona actualmente cualquier intento de permanecer al frente del Ejecutivo municipal.
El radical evitó adelantarse a una eventual modificación de la legislación y señaló que será la ley la que determine las posibilidades electorales cuando llegue el momento.
De todos modos, una eventual reforma que vuelva a ampliar las posibilidades de reelección podría cambiar completamente el escenario para San Cayetano y permitir que Gargaglione vuelva a evaluar una candidatura municipal.