Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026 OBJETIVOS

Mesa política: el Gobierno define el envío del Presupuesto 2027 y la ley sobre Malvinas

En busca de consolidar y ordenar la estrategia parlamentaria del Gobierno de Javier Milei, tras una semana con algunas derrotas; la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) volverá a verse las caras este martes a partir de las 13 horas.

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