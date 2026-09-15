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Mesa política: el Gobierno define el envío del Presupuesto 2027 y la ley sobre Malvinas

En busca de consolidar y ordenar la estrategia parlamentaria del Gobierno de Javier Milei, tras una semana con algunas derrotas; la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) volverá a verse las caras este martes a partir de las 13 horas.

Mesa política: el Gobierno define el envío del Presupuesto 2027 y la ley sobre Malvinas
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En busca de consolidar y ordenar la estrategia parlamentaria del Gobierno de Javier Milei, tras una semana con algunas derrotas; la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) volverá a verse las caras este martes a partir de las 13 horas.

El cónclave estará centrado en tres ejes prioritarios que marcarán la agenda legislativa del tramo final del año: el envío formal del proyecto de Presupuesto 2027, las modificaciones al sistema electoral y el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional orientada a las Islas Malvinas.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo contaría con el respaldo para avanzar con la ley de leyes y con el texto referido al archipiélago austral.

Sin embargo, el escenario se presenta más complejo en torno a los cambios en el sistema electoral, una iniciativa que todavía no logra cosechar el aval de los bloques aliados, como el PRO y los sectores radicales afines al oficialismo. Por este motivo, se espera que la cumbre defina los pasos a seguir para destrabar las negociaciones.

El cónclave coincidirá con otro hecho institucional de alto impacto: el envío a la Cámara de Diputados del Presupuesto 2027. Según trascendió, el proyecto será presentado por el equipo económico encabezado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en una jugada que prescindirá de la presencia del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, diferenciándose de ediciones anteriores.

Los ejes centrales de la pauta de gastos e ingresos apuntarán a blindar el superávit fiscal y sostener las partidas prioritarias de asistencia social.

En paralelo, la mesa política ratificó el envío a la Cámara baja del proyecto sobre las Islas Malvinas, una propuesta legislativa que endurece las sanciones para la pesca ilegal y la explotación no autorizada de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. No obstante, para el debate en comisiones se resolvió postergar la asistencia de funcionarios nacionales hasta tanto se consolide el esquema de acuerdos y la estrategia con las distintas fuerzas políticas.

Este movimiento parlamentario se da en un escenario internacional dinámico, marcado por recientes declaraciones sobre mediación geopolítica y por la decisión del mandatario de ajustar su agenda internacional de cara a su próxima disertación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde prevé mantener un encuentro bilateral con Donald Trump.

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