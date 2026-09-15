Las licitaciones que le quedan al 2026

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Con cuatro meses por delante, Mar del Plata encara el tramo final de 2026 con una agenda de licitaciones y concursos. Obras, concesiones y contrataciones de servicios quedarán bajo la lupa.
Uno de los llamados inmediatos fue la compulsa para contratar seguros municipales, con un presupuesto de $375,5 millones. La apertura se realizó el 11 de septiembre y apuntó a compañías con participación estatal. Ese mismo día se conocieron las ofertas para el alojamiento de los Juegos Sudamericanos ODESUR 2026, que tendrán a Mar del Plata como subsede. La Licitación Privada N.º 6/2026 cuenta con un presupuesto de $63,2 millones. El calendario también con templa los concursos para el flete Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos Aires y el flete interno con chofer de los Juegos Nacionales Evita.
Pero uno de los expedientes que con centra mayor atención es el de la Unidad Turística Fiscal Playa Acevedo. El llamado volvió a suspenderse y la apertura fue trasladada al 22 de septiembre, luego de un planteo contra una cláusula del pliego. La concesión sería por 20 años, con opción a cinco más. La historia de Acevedo acumula idas y vueltas. En 2025, el Club Once Unidos cuestionó las condiciones de participación y el proceso fue frenado. El nuevo llamado habilitó a personas humanas y jurídicas, incluidas entidades sin fines de lucro.
En el frente provincial, el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata prepara una licitación superior a los $355 millones para completar la red cloacal de las zonas Comercial y Operativa del puerto. Las propuestas podrán presentarse hasta el 24 de septiembre, fecha prevista también para la apertura de sobres. El tramo quedó inconcluso tras la interrupción del financiamiento nacional y será afrontado con recursos propios. La obra comprende los espigones 1 y 2 y la ampliación hasta el edificio de control.
Las nuevas definiciones llegan con el antecedente de procesos cuestionados. El caso más emblemático es la adjudicación del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas a un consorcio privado. Mirada Ciudadana amplió denuncias penales por presuntas anomalías en el financiamiento y el origen de los fondos, en un proceso que habría tenido un único oferente.
El tramo final del año tendrá varias licitaciones bajo observación; definirá quiénes administrarán recursos y espacios estratégicos.