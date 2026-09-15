Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Las licitaciones que le quedan al 2026

El tramo final del año concentra definiciones sobre seguros, obras, concesiones y servicios. Playa Acevedo y la red cloacal del puerto aparecen entre los expedientes centrales.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.