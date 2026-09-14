Se consolida un espacio de pensamiento multisectorial

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El espacio de pensamiento político Fuerza Suma se presentó en sociedad con un armado multisectorial que incluye a empresarios, sindicalistas, artistas y científicos, y que se propone como una “corriente de pensamiento” que privilegia la soberanía y la participación ciudadana.
La actriz Katja Alemann, el empresario Osvaldo Cornide, el historiador Alejandro Olmos (especialista en deuda externa), la periodista Alicia Barrios, el sindicalista Fernando Barrera, el politólogo Guillermo Ariza y la científica Liliana Siede son algunas de las figuras que conforman la agrupación que buscará influir en las decisiones políticas.
La constitución de Fuerza Suma fue impulsada por Cornide, presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien se reunió recientemente con el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, y con empresarios de la capital bonaerense para empezar a consolidar el think tank con apoyatura en la Doctrina Social de la Iglesia.
La creación de este espacio “parte de un diagnóstico crítico sobre la prolongada crisis económica, productiva, social e institucional que atraviesa la Argentina” y considera que el advenimiento del fenómeno libertario “no debe analizarse como un hecho aislado, sino como la expresión de una crisis acumulada durante décadas”.
El tanque se propone “recuperar espacios de diálogo y participación, volver a discutir los problemas estructurales de la Argentina y ayudar a generar una representación política y social capaz de conectar nuevamente con las necesidades concretas de la población”.