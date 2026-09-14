Volver | La Tecla Nacionales 14 de septiembre de 2026 FUERZA SUMA

Se consolida un espacio de pensamiento multisectorial

Presentado como una “corriente de opinión”, incorpora a empresarios, sindicalistas, artistas y científicos. Katja Alemann, Osvaldo Cornide y Alejandro Olmos están en el reparto.

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