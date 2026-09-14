Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 LEGISLATURA

Peronistas, UCR, PRO y libertarios díscolos, juntos para reformar el Tribunal Fiscal

Cinco diputados de distintos bloques presentaron un proyecto conjunto para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia. Establece una Tasa de Actuación del 0,60% sobre los montos en discusión y crea un fondo especial para el personal del organismo.

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