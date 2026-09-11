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RENUNCIA

Cambios en CABA: Sabor renunció a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano

El funcionario sostuvo que habló de su salida personalmente con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, hace varios días. El área mantiene el vínculo con las comunas. Había reemplazado a César “Tuta” Torres.

Cambios en CABA: Sabor renunció a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano
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El hasta ahora secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, presentó su renuncia al cargo luego de habérselo adelantado al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Sabor es quien llevaba la relación del gobierno con las comunas y tiene un lugar clave en el armado territorial del gobierno. Hace más de un año había reemplazado a César “Tuta” Torres como secretario de Gobierno, luego de la derrota en las elecciones legislativas, la primera del oficialismo en más de 20 años.

Según se anunció, Sabor se concentrará ahora en su rol de director del Banco Ciudad, posición que también sumaba y seguirá como secretario General del Pro porteño.

Además, se conoció que se enfocará en la campaña 2027 y en el armado territorial del PRO en el área de fiscalización.

Sabor fue secretario de Trabajo porteño y nacional de la mano de Mauricio Macri, y luego embajador en México, encargándose del territorio y de la campaña electoral en 2022, que llevó a Jorge Macri al Ejecutivo porteño.
 

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