Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2026 RENUNCIA

Cambios en CABA: Sabor renunció a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano

El funcionario sostuvo que habló de su salida personalmente con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, hace varios días. El área mantiene el vínculo con las comunas. Había reemplazado a César “Tuta” Torres.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.