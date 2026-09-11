Los documentales de crímenes reales que no se olvidan

El true crime no pierde terreno. En plataformas de streaming y en las conversaciones cotidianas, ciertos documentales vuelven una y otra vez porque no se limitan a reconstruir un crimen: muestran cómo se investigó, qué falló, qué se silenció y cómo el caso se metió en la vida de una comunidad. Son piezas exigentes. Quien las elija debe saber de antemano que el material es crudo.



Entre los títulos que más se mencionan aparece el caso de Yiya Murano, la envenenadora argentina que mató a amigas y vecinas con té o café contaminado mientras mantenía una fachada de mujer cordial y prestamista. Las reconstrucciones del caso no solo siguen el rastro del veneno: también muestran cómo el personaje saltó después a la televisión y se transformó en un ícono pop inquietante.



Otro documental que suele recomendarse es El Choque (The Crash), centrado en una joven que estrella un auto con dos amigos. Lo que parece un accidente se convierte en una investigación sobre responsabilidad, mentiras y las consecuencias de una noche fuera de control. El relato avanza con tensión, sin necesidad de efectismo.



Número desconocido (Unknown Number: The High School Catfish) aborda un acoso digital en un entorno escolar. Mensajes anónimos, identidades falsas y una víctima acorralada desde el teléfono. El valor del documental está en mostrar cómo el daño no empieza con un golpe, sino con una pantalla.



También circula con fuerza Love Has Won: The Cult of Mother God, sobre Amy Carlson, la autoproclamada “Madre Diosa” que lideró una secta online. El material es especialmente duro: muestra el deterioro físico de la líder, la sumisión de sus seguidores y la manera en que Internet sirvió para reclutar y sostener una creencia hasta el colapso.



En la crónica negra argentina, dos nombres se repiten: María Marta García Belsunce (Carmel) y Nora Dalmasso. Ambos casos ocurrieron en barrios cerrados y dejaron la misma pregunta en el aire: cómo un crimen puede suceder en un entorno vigilado sin que nadie “haya visto nada”.



Los documentales sobre estos expedientes se detienen en las irregularidades de la investigación, la presión mediática y las zonas grises que el juicio no terminó de cerrar.Otras recomendaciones frecuentes completan el mapa.



Acosador nocturno reconstruye persecuciones y ataques seriales con un tono de thriller policial. Receta para un asesinato o el caso del llamado “Rey del cachopo” siguen a un cocinero mediático cuya vida pública se desmorona cuando aparece un crimen. Series como No se lo digas a nadie, sobre el crimen de Pioz, o El asesino de TikTok muestran cómo WhatsApp, las redes y la exposición digital se volvieron parte de la escena del delito.



La advertencia es la misma en todos los casos: no son entretenimiento ligero. Son documentales que exigen distancia emocional, porque trabajan con víctimas reales, familias rotas y detalles forenses difíciles de olvidar. Quien se acerque a ellos encontrará, más que un catálogo de horrores, un retrato incómodo de cómo se investiga y, a veces, se relata un crimen.