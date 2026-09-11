Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2026 OTRA VEZ

Urbanización sin freno: cuestionan el avance inmobiliario sobre las Sierras de Tandil

La Asamblea por la Preservación de las Sierras apunta contra el desarrollo de emprendimientos en sectores protegidos y pone bajo la lupa el rol del Municipio en el control de las obras y las excepciones otorgadas.

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