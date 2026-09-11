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PREOCUPANTE

Un video de Lavezzi en Nápoles desató preocupación por su salud

El exfutbolista apareció en un homenaje del Napoli con temblores visibles. En redes lo vincularon a su tratamiento por adicciones

Un video de Lavezzi en Nápoles desató preocupación por su salud
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Ezequiel “Pocho” Lavezzi, de 41 años, volvió a estar en el centro de la atención pública luego de circular un video de su visita al Napoli. El club italiano lo homenajeó por su paso por la institución, pero en una entrevista se lo vio con movimientos involuntarios y un temblor que inquietó a hinchas y seguidores.

En las últimas horas, esas imágenes se viralizaron y generaron una oleada de comentarios. Algunos usuarios especularon con un efecto de medicación ligada a su rehabilitación. Esa hipótesis no fue confirmada por el entorno del exjugador. Otros, en cambio, cuestionaron que lo expusieran en un acto público mientras continúa en proceso de recuperación.

Meses atrás, Lavezzi estuvo internado en una clínica especializada en salud mental por un problema de adicción a las drogas.

No hay, por ahora, un parte médico oficial.El propio Lavezzi había hablado de esa etapa en una entrevista con Miguel Granados en OLGA. Relató que una conversación con su hijo lo empujó a pedir ayuda: dijo que no quería “cagarle la vida” y que, aunque al principio se resistió, la internación de un mes le hizo bien. También aclaró que sigue en tratamiento y que la lucha no terminó.

El video del homenaje en Nápoles reabrió el debate entre el derecho a la intimidad de un paciente en recuperación y el interés público que despierta una figura del fútbol argentino.

Hasta el momento, no hay un comunicado del entorno que explique el origen de los temblores ni el estado clínico actual del exintegrante de la Selección.

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