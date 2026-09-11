11 de septiembre: los 102 minutos que cambiaron al mundo

Veinticinco años después, el 11 de septiembre de 2001 sigue marcando un antes y un después. En poco más de una hora y media, 19 terroristas de Al Qaeda convirtieron cuatro aviones comerciales en armas contra las Torres Gemelas, el Pentágono y, en el caso del vuelo 93, un objetivo en Washington que nunca alcanzaron.



A las 8:46, el American Airlines 11 se estrelló contra la Torre Norte. Durante unos minutos muchos pensaron en un accidente.



Asimismo, por las 9:03, el United Airlines 175 impactó la Torre Sur frente a las cámaras que ya transmitían el incendio. Luego, las 9:37, el American Airlines 77 golpeó el Pentágono. A las 9:59 se derrumbó la Torre Sur. A las 10:03, el vuelo 93 cayó en un campo de Shanksville, Pensilvania. A las 10:28 colapsó la Torre Norte. Entre el primer impacto y esa caída pasaron 102 minutos.



El balance fue de 2.977 muertos: 2.753 en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 a bordo del vuelo 93. Unas 25.000 personas resultaron heridas.



El plan había sido gestado durante años por Osama Bin Laden y Khalid Sheikh Mohammed. Mohammed Atta, formado en la llamada célula de Hamburgo, tuvo un rol central. Varios secuestradores se entrenaron en escuelas de vuelo de Estados Unidos y estudiaron rutas y rutinas de las tripulaciones.



Esa misma noche de 2001, George W. Bush prometió hallar a los responsables. El 7 de octubre comenzó la campaña militar en Afganistán. Bin Laden fue abatido en Pakistán en 2011. En paralelo, cambiaron los aeropuertos, se endureció la seguridad y se abrió un debate sobre libertades civiles.



En Nueva York, rescatistas, bomberos, policías y vecinos convivieron después con enfermedades ligadas al polvo de los escombros.



Aquél martes no solo destruyó dos torres. Alteró la idea de seguridad de Estados Unidos y dejó una huella que, un cuarto de siglo después, todavía se recuerda en el cielo de la ciudad.



En las últimas horas, Sky Element Drones rindió un homenaje sobre el puerto de Nueva York. 2.977 drones iluminaron el cielo, uno por cada vida perdida, y formaron las siluetas de las Torres Gemelas junto a la Estatua de la Libertad, el Tribute in Light y el skyline de Manhattan. El espectáculo reconstruyó en luces lo que aquella mañana desapareció en 102 minutos.