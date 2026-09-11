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LA QUE FALTABA

Moyano le habría ofrecido 90 millones a Candela Arizaga

De forma reciente, se reveló un supuesto acuerdo económico posterior al episodio de Belgrano. La cifra no está confirmada de manera oficial y la causa judicial sigue abierta.

Moyano le habría ofrecido 90 millones a Candela Arizaga
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El dirigente Facundo Moyano le habría ofrecido 90 millones de pesos a la influencer Candela Arizaga tras el escándalo ocurrido hace poco más de un mes en Belgrano. El dato lo dio el periodista Gustavo Méndez en un programa de streaming, atribuyéndolo a una fuente cercana al padre de la joven.

Según esa versión, Arizaga habría cerrado un acuerdo económico con Moyano después de ampliar su declaración ante la Fiscalía. María Julia Oliván estimó que el monto equivale a unos 58 mil dólares. La información no fue presentada como un pacto confirmado de manera oficial.

El episodio que originó la causa ocurrió de madrugada en el barrio porteño. Arizaga fue vista corriendo por la calle, intervino la policía y la trasladaron a un hospital para constatar su estado. Moyano permaneció varias horas demorado y luego fue liberado. Ambos quedaron sujetos a medidas judiciales y la investigación continúa.

Tras ampliar su declaración junto a su abogado, Roberto Herrera, la defensa pidió levantar la restricción de acercamiento contra Moyano. El pedido fue rechazado por ahora. Según el letrado, la fiscal consideró que todavía no es prudente.

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