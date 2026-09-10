La inseguridad no da tregua: crece la violencia mientras el ministro hace campaña

En lugar de estar en Apóstoles, deberías estar en Moron, trabajando de gobernador! #Seguridad https://t.co/HuyN2jcSOX

Ministro @JaviAlonsook : ¿de verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?

La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad.

Hace dos años que esperamos… https://t.co/rOj2VS6hwy