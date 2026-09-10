La inseguridad no da tregua: crece la violencia mientras el ministro hace campaña

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Mientras el ministro Javier Alonso acompañaba al Gobernador durante su gira por la provincia de Misiones, en suelo bonaerense hubo varios hechos de inseguridad que tomaron relevancia. A la muerte de David Elías Ojeda Vázquez, joven de 23 años asesinado por dos motochorros en José C. Paz, se le sumó el fuerte tiroteo ocurrido en Morón esta mañana y el secuestro de una familia en Brandsen por parte de prestamistas.
Estos hechos generaron un fuerte rechazo de toda la oposición, que ya venía cuestionando a la provincia por el fallo que suspende por sesenta días el Régimen Penal Juvenil. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, no tuvo mejor idea que ir a Misiones para acompañar a Kicillof en su campaña presidencial, mientras ocurrían estos sucesos lamentables de inseguridad.
Uno de los que cuestionó a la provincia fue el senador bonaerense y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien sostuvo que “en lugar de estar en Apóstoles, ¡deberías estar en Moron, trabajando de gobernador!”,
Quien fue mucho más duro fue el senador bonaerense de Hechos, Marcelo Leguizamón. El “Chuby” le dejó un fuerte mensaje al ministro de Seguridad cuestionando su salida de la provincia de Buenos Aires: “Ministro @JaviAlonsook : ¿de verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones? La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad”.
“Hace dos años que esperamos que venga al Senado a dar explicaciones. Mientras tanto, los bonaerenses viven todos los días con miedo y la violencia no da tregua. Su responsabilidad está acá, ministro. En la Provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, aseguró el legislador platense.
Ministro @JaviAlonsook : ¿de verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones? La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad. Hace dos años que esperamos… https://t.co/rOj2VS6hwy
Quien cuestionó, otra vez, al Gobernador fue el senador bonaerense Mario Ishii. Luego del crímen ocurrido en José C. Paz, desde el municipio emitieron un duro comunicado contra la provincia exigiendo mayor seguridad en el distrito y lo cruzó por utilizar fondos municipales para gastos que la gestión provincial debería hacerse cargo.
Otro hecho que marca un clima de época ocurrió en Brandsen, cuando tres personas estuvieron secuestradas durante cuatro días hasta que fueron descubiertos por los efectivos policiales. El secuestro se dio porque el padre de la víctima contrajo una deuda con un prestamista, quien reclamó la devolución del dinero prestado.
Ante la imposibilidad de afrontar el pago, el prestamista se quedó con varios bienes del damnificado, hasta que finalmente se produjo el secuestro de la familia. Esta causa quedó en manos del Departamento Antisecuestros Sur de la PFA y de la Fiscalía Federal N° 6, a cargo de Guillermo Marijuán.
El tiroteo de Morón y el anuncio de Lucas Ghi
A las 7.15 de la mañana se produjo un fuerte tiroteo en una escuela de El Palomar, donde tres delincuentes intentaron asaltar a padres que dejaban a sus hijos en la institución. Al momento de que un policía retirado de la Bonaerense se identificó, comenzaron los disparos y este ex efectivo resultó herido.
El caso ocurrió en el Colegio Emaús, donde asisten los hijos del intendente Lucas Ghi y justamente él es egresado. Al tomar conocimiento de la situación, el jefe comunal aseguró que la nueva policía local tendrá permiso para usar armas de fuego hasta que la ley provincial autorice al municipio a proveerlas.
En diálogo con Infobae, el mandamás también reconoció que el municipio afronta gastos en materia de Seguridad que debería hacerse cargo la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que en la legislatura existen proyectos para el uso de armas no letales para los efectivos policiales, uno de ellos presentado por Carlos Puglieli, que puede comenzar su recorrido por las comisiones. Por su parte, la provincia trabaja en una actualización de la Ley de Seguridad, que ya tuvo el primer encuentro entre funcionarios e intendentes bonaerenses.