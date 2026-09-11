Faltan policías, sobran reclamos: fuerte presión sobre Kicillof por la inseguridad

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El asesinato de un joven de 23 años en José C. Paz volvió a instalar la discusión por la seguridad bonaerense. El Municipio reclamó más recursos a la Provincia y su secretario de Seguridad, Pablo Mansilla, habló de falta de efectivos y móviles. En paralelo, la presencia del ministro Javier Alonso junto a Axel Kicillof en Misiones disparó críticas de la oposición.
La inseguridad volvió a ocupar el centro de la escena bonaerense tras el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años que comercializaba productos por Internet y que fue asesinado cuando regresaba del gimnasio. Según se informó, dos delincuentes lo abordaron para robarle la moto y le dispararon por la espalda.
El hecho provocó una reacción inmediata del Municipio de José C. Paz, actualmente conducido por Lorena Espina mientras el intendente en uso de licencia, Mario Ishii, ocupa una banca en la Legislatura. Desde la comuna reclamaron al gobernador Axel Kicillof un refuerzo de la seguridad en el distrito y cuestionaron la falta de recursos para afrontar una problemática que, según advirtieron, excede las capacidades municipales.
Pablo Mansilla, director de Seguridad local, fue más allá y puso números sobre la mesa. “Nosotros tenemos 250 efectivos de la Policía Urbana, 70 móviles nuestros, 200 cámaras, pero la Provincia tiene que ayudar”, sostuvo en declaraciones a La Red.
El funcionario aseguró además que el Municipio afronta gastos que corresponderían a la estructura provincial. “Nosotros le pagamos el combustible a la Policía de la Provincia”, afirmó, y estimó que las fuerzas bonaerenses cuentan con unos 40 móviles para cubrir las cuadrículas del distrito.
Pero el principal cuestionamiento apuntó a la falta de personal. Mansilla sostuvo que José C. Paz necesita más efectivos y lanzó una acusación que, de confirmarse, expone la magnitud del problema: “El Ministerio manda 150 hombres nuevos pero todos tienen carpeta médica”.
Aunque se definió como peronista, el funcionario no evitó cuestionar directamente al Gobernador. “Nuestro gobernador Kicillof tendría que mirar un poquito más lo que es y dejar de pasear un poquito por las provincias y cuidar sus vecinos bonaerenses”, disparó.
Mansilla sostuvo que la situación no puede ocultarse detrás de disputas partidarias. “Es verdad que la inseguridad está mal. No hay que esconderla, hay que trabajar”, afirmó. Y fue todavía más contundente al describir la relación con la administración provincial: “Kicillof nos abandonó en el municipio”. Según el funcionario, la Policía Bonaerense “hace todo lo imposible con lo poco que tiene y con los pocos recursos que tiene”.
El reclamo se produjo mientras el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, acompañaba a Kicillof durante su gira por Misiones. La coincidencia temporal entre el viaje y una sucesión de episodios violentos en territorio bonaerense abrió un nuevo frente de críticas para la gestión provincial.
A la muerte de Ojeda Vázquez en José C. Paz se sumó un fuerte tiroteo registrado en Morón y el secuestro de una familia en Brandsen, en un episodio vinculado a una deuda contraída con un prestamista. Los hechos volvieron a alimentar los cuestionamientos opositores sobre la política de seguridad y sobre la capacidad de respuesta de la Provincia.
Uno de los que apuntó contra Kicillof fue el senador bonaerense y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “En lugar de estar en Apóstoles, ¡deberías estar en Morón, trabajando de gobernador!”, lanzó en referencia a la presencia del mandatario en Misiones.
También fue crítico el senador bonaerense de Hechos, Marcelo Leguizamón, quien apuntó directamente contra Alonso. “¿De verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?”, cuestionó. Y agregó: “La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su ministro de Seguridad”.
Leguizamón recordó además que desde hace dos años espera que Alonso concurra al Senado para brindar explicaciones sobre su gestión. “Mientras tanto, los bonaerenses viven todos los días con miedo y la violencia no da tregua”, sostuvo.
El caso de Brandsen sumó otro componente a la discusión. Tres personas permanecieron secuestradas durante cuatro días luego de que un hombre contrajera una deuda con un prestamista y no pudiera afrontar el pago. De acuerdo con la investigación, el acreedor habría reclamado la devolución del dinero y, ante la imposibilidad de cobrarlo, se habría quedado con bienes del damnificado antes de producirse el secuestro de la familia.
La causa quedó en manos del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina y de la Fiscalía Federal N° 6, a cargo de Guillermo Marijuán.
Así, mientras la Provincia sostiene su despliegue político fuera del territorio bonaerense, los municipios vuelven a reclamar por recursos, efectivos y móviles. El dato que atraviesa los distintos episodios es el mismo: la seguridad vuelve a convertirse en uno de los principales flancos de la gestión de Kicillof, incluso dentro del propio peronismo.