Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2026 CONTRA LAS CUERDAS

Faltan policías, sobran reclamos: fuerte presión sobre Kicillof por la inseguridad

El crimen de un joven en José C. Paz, un tiroteo y en Morón volvieron a poner bajo la lupa la política de seguridad bonaerense. Municipios y opositores apuntaron contra el Gobernador y su ministro.

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