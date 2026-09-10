Volver | La Tecla Nacionales 10 de septiembre de 2026 ROSCA EN LAS ALTAS ESFERAS

Karina recibió al PRO en la Rosada en busca de un acuerdo

La reunión entre amarillos y violetas ya estaba pautada, pero esta vez la propia hermana presidencial fue de la partida. Entusiasmo por la posibilidad de cerrar alianzas electorales en varias provincias.

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