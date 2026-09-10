Karina recibió al PRO en la Rosada en busca de un acuerdo
La reunión entre amarillos y violetas ya estaba pautada, pero esta vez la propia hermana presidencial fue de la partida. Entusiasmo por la posibilidad de cerrar alianzas electorales en varias provincias.
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La hermana del presidente de la Nación y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió hoy a los máximos referentes del PRO en la Casa Rosada, con quienes hablaron sobre cómo avanzar en la agenda legislativa del gobierno libertario y sobre una posible alianza electoral entre ambas fuerzas para 2027.
El cónclave fue una continuidad del que habían tenido a fines de agosto los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo y Fernando de Andreis y tres representantes del espacio mileísta: el jefe de gabinete de ministros, Diego Santilli (aún técnicamente del PRO), y los dos Menem, es decir, Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y de Eduardo, más conocido como “Lule”, subsecretario de Gestión Institucional de la administración violeta y muy cercano a Karina.
La novedad fue que esta vez la propia hermana del presidente participó del encuentro, en el que se habló sobre los proyectos que el gobierno quiere ver aprobados en el Congreso (ahora se sumó el relativo a las islas Malvinas a los que ya estaban en danza) y sobre una alianza electoral para 2027.
Luego de la reunión, Ritondo se mostró optimista respecto de la posibilidad de cerrar acuerdos en la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y las provincias de Entre Ríos, Chubut, La Pampa y Misiones.
Los proístas se comprometieron a apoyar el proyecto del presidente Javier Milei para endurecer las sanciones a las empresas que busquen extraer recursos de las Malvinas.