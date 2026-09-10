Volver | La Tecla Municipios 10 de septiembre de 2026 INDIGNACIÓN

Marcha de vecinos hartos de la inseguridad tras un tiroteo frente a un colegio de Morón

La gente se movilizó hasta la casa del intendente, Lucas Ghi, para manifestar su bronca por la inseguridad. El hecho involucró al menos a seis personas. Fue a las puertas del Colegio Emaús, en El Palomar. Ofensiva contra el alcalde en el Concejo.

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