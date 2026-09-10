Marcha de vecinos hartos de la inseguridad tras un tiroteo frente a un colegio de Morón
La gente se movilizó hasta la casa del intendente, Lucas Ghi, para manifestar su bronca por la inseguridad. El hecho involucró al menos a seis personas. Fue a las puertas del Colegio Emaús, en El Palomar. Ofensiva contra el alcalde en el Concejo.
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Vecinos indignados marcharon esta tarde hasta la casa del intendente de Morón, Lucas Ghi, para protestar por la inseguridad, luego de que se registrara un tiroteo a las puertas de un colegio ubicado en la localidad de El Palomar.
El hecho, que involucró al menos a seis personas, ocurrió frente al Colegio Emaús, en el mismo lugar donde, según denunciaron algunos vecinos, ya se dieron otros hechos de inseguridad, incluido un robo a mano armada, también a las puertas de la institución educativa.
“Los padres del colegio estamos viviendo una situación de inseguridad constante. Suceden robos, intentos de asaltos y hechos violentos en las inmediaciones y también a la salida del colegio”, dice el flyer confeccionado por vecinos autoconvocados, para llamar a la marcha de esta tarde bajo la consigna “Por nuestros hijos, por nuestra comunidad”.
La multitud se concentró a las 18 en la esquina de las calles Dinamarca y D’Amico y partió hacia el domicilio de Ghi. Muchos llevaron cacerolas para vehiculizar sonoramente su protesta.
No sólo adultos, sino también adolescentes alumnas del colegio, participaron de la movilización.
No se tratará de la única protesta, ya que también está prevista otra marcha para mañana, a las 10. En esta ocasión, los vecinos marcharán hacia la Municipalidad, para hacer oír su indignación.
El tiroteo ocurrió temprano esta mañana, cuando tres delincuentes que viajaban en moto asaltaron a un comisario mayor retirado que llevaba a sus hijos al colegio, con la intención de robarle el auto. En el intercambio de disparos, el expolicía fue baleado en el abdomen.
Ofensiva en el Concejo
Por otra parte, también hoy y por la inseguridad, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de interpelación al intendente Ghi.
“Es de público conocimiento la situación que sufren los vecinos de nuestro distrito con respecto a la inseguridad”, puntualizan los ediles firmantes del proyecto, que son los de todos los bloques opositores al peronismo. Señalan que desde sus respectivos espacios vienen presentando proyectos para atacar la problemática, “solicitando medidas concretas” por parte del Ejecutivo.
Los concejales emplazaron al alcalde “o a quien él mismo disponga” a concurrir al deliberativo en un plazo de cinco días hábiles para brindar “un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”.