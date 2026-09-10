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Puteada va, amenaza viene: escándalo en el Concejo Deliberante de La Plata

Dos concejales, uno libertario y la otra peronista, se insultaron en plena sesión. El cuerpo trataba un proyecto de apoyo a los anuncios de Milei sobre las Malvinas, que finalmente fue rechazado. Una alusión al origen de la edil desató una tormenta que finalizó con conato de agresión.

Puteada va, amenaza viene: escándalo en el Concejo Deliberante de La Plata
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Insultos de diverso calibre y momentos que rozaron la agresión física se vivieron hoy en el Concejo Deliberante de La Plata, que tuvo como principales protagonistas a los concejales Gisela Di Dio, de Fuerza Patria y su par libertario Nicolás Morzone.

En el transcurso de la sesión, las aguas se agitaron cuando se trataba un proyecto de La Libertad Avanza, con apoyo del resto de bancadas a excepción del peronismo, para expresar apoyo y beneplácito por las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en relación a las Islas Malvinas.

Según refirió el periodista Sebastián Álvarez, del programa Desconfiados que se emite por Cadena Río (88.7 FM), la votación a mano alzada finalizó con 11 votos a favor y doce en contra (de la mayoría oficialista), sentenciando la desaprobación a la iniciativa.
 

En ese momento, Morzone lanzó una chicana personal hacia Di Dio, señalándole algo en relación con Arturo Seguí (aseguran que se refirió a ese barrio como “rancherío”), la zona de la capital bonaerense de donde es y milita desde el campo del trabajo social la edil del peronismo.

La discusión fue subiendo de tono entre ambos concejales, sumándose el resto de ediles que lanzaban chicanas y descalificaciones hacia sus rivales políticos. En medio del caos Di Dio amenazó con “agarrar a trompadas” al dirigente violeta, motivando un pedido de cordura por parte del presidente del cuerpo, Marcelo Galland. 

La disputa entre ambos contendientes continuó en las escaleras del Palacio que llevan a los despachos, escuchándose a la dirigente peronista calificar como “maleducado” y “sinvergüenza” al joven concejal de La Libertad Avanza.
 

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