Puteada va, amenaza viene: escándalo en el Concejo Deliberante de La Plata
Dos concejales, uno libertario y la otra peronista, se insultaron en plena sesión. El cuerpo trataba un proyecto de apoyo a los anuncios de Milei sobre las Malvinas, que finalmente fue rechazado. Una alusión al origen de la edil desató una tormenta que finalizó con conato de agresión.
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Insultos de diverso calibre y momentos que rozaron la agresión física se vivieron hoy en el Concejo Deliberante de La Plata, que tuvo como principales protagonistas a los concejales Gisela Di Dio, de Fuerza Patria y su par libertario Nicolás Morzone.
En el transcurso de la sesión, las aguas se agitaron cuando se trataba un proyecto de La Libertad Avanza, con apoyo del resto de bancadas a excepción del peronismo, para expresar apoyo y beneplácito por las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en relación a las Islas Malvinas.
Según refirió el periodista Sebastián Álvarez, del programa Desconfiados que se emite por Cadena Río (88.7 FM), la votación a mano alzada finalizó con 11 votos a favor y doce en contra (de la mayoría oficialista), sentenciando la desaprobación a la iniciativa.
🚨 FUERTE CRUCE ENTRE DIDIO Y MORZONE EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA PLATA
⚠️ El enfrentamiento ocurrió durante la sesión N°12, mientras se votaba el respaldo a las iniciativas de Milei sobre Malvinas. pic.twitter.com/EXYWLqxvtW
En ese momento, Morzone lanzó una chicana personal hacia Di Dio, señalándole algo en relación con Arturo Seguí (aseguran que se refirió a ese barrio como “rancherío”), la zona de la capital bonaerense de donde es y milita desde el campo del trabajo social la edil del peronismo.
La discusión fue subiendo de tono entre ambos concejales, sumándose el resto de ediles que lanzaban chicanas y descalificaciones hacia sus rivales políticos. En medio del caos Di Dio amenazó con “agarrar a trompadas” al dirigente violeta, motivando un pedido de cordura por parte del presidente del cuerpo, Marcelo Galland.
La disputa entre ambos contendientes continuó en las escaleras del Palacio que llevan a los despachos, escuchándose a la dirigente peronista calificar como “maleducado” y “sinvergüenza” al joven concejal de La Libertad Avanza.