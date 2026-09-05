A los 99, un nuevo parate: Mirtha no grabó y su nieta salva la noche

En las últimas horas se encendieron las alarmas en el entorno de La noche de Mirtha. La histórica conductora de El Trece, de 99 años, no llegó al estudio para grabar su programa. La versión que circuló primero entre los móviles apostados en la puerta era de preocupación: no era la primera vez en el año que “La Chiqui” se ausentaba. Poco después se precisó el motivo: un fuerte cuadro gripal y la indicación estricta de su médico de cabecera de hacer reposo absoluto en su casa hasta recuperarse por completo.



La noticia no es menor por la edad de Legrand ni por el antecedente inmediato. Entre abril y mayo de 2026 ya había estado unas tres semanas lejos de las cámaras por otro virus respiratorio. En aquella ocasión buscó transmitir calma por redes, agradeció los mensajes y aclaró que solo necesitaba descanso. Ahora el esquema se repite: no hay internación anunciada, pero sí retiro preventivo de la pantalla.



Más allá de estos episodios virales de temporada, su historial médico más relevante de los últimos años es de 2023, cuando en el Sanatorio Mater Dei le colocaron un marcapasos de última generación. Ese dato suele reaparecer cada vez que la diva falta a una grabación, aunque en este caso las fuentes del programa apuntan a un resfrío fuerte y no a una complicación cardíaca.El hueco en la grilla lo cubre, otra vez, su nieta. Juana Viale tendrá doble jornada en El Trece: este sábado conduce la cena que debía grabar Mirtha y el domingo sigue con Almorzando con Juana. La mesa del sábado venía cargada de expectativa. Estarán Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara; Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi; la periodista de espectáculos Karina Iavícoli; y la periodista deportiva Luciana Rubinska.



En el medio del espectáculo, la ausencia de Legrand vuelve a plantear la misma pregunta de cada recaída: cuánto puede sostener el ritmo de un ciclo semanal a los 99 años. Por ahora la respuesta institucional es prudente: reposo, reemplazo familiar y continuidad de la “mesaza” sin la anfitriona original. El programa sigue. La conductora, esta vez, mira desde casa.