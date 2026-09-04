Apps
Viernes, 4 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
EN PUNTA ALTA

Detuvieron al hermano de un intendente por balear a un hombre

El acusado, hermano del alcalde de Coronel Rosales, fue apresado luego de que lo sindicaran como el autor del ataque a un vecino de la ciudad cabecera, aparentemente por una cuestión sentimental.

Detuvieron al hermano de un intendente por balear a un hombre
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Ramiro Aristimuño, hermano del intendente de Coronel Rosales, fue detenido hoy por la policía, acusado de haber atacado a un hombre en Punta Alta, disparándole con un arma de fuego.

Se trata del hermano del alcalde local, Rodrigo Aristimuño.

Ramiro, oriundo de Punta Alta, ya había sido detenido en 2019 bajo la acusación de dedicarse a la venta de drogas, pero fue absuelto en el juicio.

El hecho por el que ahora fue arrestado nuevamente no tendría que ver con el narcotráfico sino con una cuestión sentimental: aparentemente el hombre atacado es la pareja de una mujer que habría tenido una relación sentimental con él.

Aristimuño fue apresado luego de que una persona llamara al 911 para denunciar que una persona había sido baleada en su casa. Resultó ser Federico Prestipino, un hombre de 31 años, que dijo que el hermano del jefe comunal había llamado a la puerta y, cuando le abrió, le disparó en la pierna y luego lo golpeó con la culata del arma.

Prestipinio fue llevado al hospital y los médicos dictaminaron que su vida no corre peligro. En tanto, Aristimuño se dio a la fuga en un auto gris, pero fue localizado y detenido en una casa del barrio Albatros XXVII.

Según trascendió, la policía secuestró del interior del auto un revólver, municiones y una balanza de precisión.

En el lugar también detuvieron a otros dos hombres, de 39 y 43 años.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

CONFLICTO

Granja Tres Arroyos: la Provincia ordenó reincorporar a 1200 trabajadores

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en la disputa: dictó la conciliación obligatoria y los empleados deberán ser reincorporados mientras se concreta la negociación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

PBA disuelve un fondo de infraestructura y mueve $47 mil millones a Vialidad

De La Plata a Junín, una cuestión capital

El alcoholismo que consumió a las leyendas de Hollywood

Cerró Converse y ya son dos las fábricas que bajaron la persiana en Las Flores

Operaron de urgencia a Alejandro Stoessel

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET