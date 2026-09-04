Volver | La Tecla Municipios 4 de septiembre de 2026 EN PUNTA ALTA

Detuvieron al hermano de un intendente por balear a un hombre

El acusado, hermano del alcalde de Coronel Rosales, fue apresado luego de que lo sindicaran como el autor del ataque a un vecino de la ciudad cabecera, aparentemente por una cuestión sentimental.

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