Detuvieron al hermano de un intendente por balear a un hombre

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Ramiro Aristimuño, hermano del intendente de Coronel Rosales, fue detenido hoy por la policía, acusado de haber atacado a un hombre en Punta Alta, disparándole con un arma de fuego.
Se trata del hermano del alcalde local, Rodrigo Aristimuño.
Ramiro, oriundo de Punta Alta, ya había sido detenido en 2019 bajo la acusación de dedicarse a la venta de drogas, pero fue absuelto en el juicio.
El hecho por el que ahora fue arrestado nuevamente no tendría que ver con el narcotráfico sino con una cuestión sentimental: aparentemente el hombre atacado es la pareja de una mujer que habría tenido una relación sentimental con él.
Aristimuño fue apresado luego de que una persona llamara al 911 para denunciar que una persona había sido baleada en su casa. Resultó ser Federico Prestipino, un hombre de 31 años, que dijo que el hermano del jefe comunal había llamado a la puerta y, cuando le abrió, le disparó en la pierna y luego lo golpeó con la culata del arma.
Prestipinio fue llevado al hospital y los médicos dictaminaron que su vida no corre peligro. En tanto, Aristimuño se dio a la fuga en un auto gris, pero fue localizado y detenido en una casa del barrio Albatros XXVII.
Según trascendió, la policía secuestró del interior del auto un revólver, municiones y una balanza de precisión.
En el lugar también detuvieron a otros dos hombres, de 39 y 43 años.