Volver | La Tecla Nacionales 4 de septiembre de 2026 NI LERDO NI PEREZOSO

En su primer día, Bertuzzi firmó fallos que benefician a Milei, Caputo y Sturzenegger

El juez propuesto por el Presidente y aprobado por el Senado, incluido todo el peronismo, arrancó con todo: suscribió dictámenes favorables al gobierno en el caso Libra y en la causa por la toma de deuda durante el macrismo.

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