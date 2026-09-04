En su primer día, Bertuzzi firmó fallos que benefician a Milei, Caputo y Sturzenegger
El juez propuesto por el Presidente y aprobado por el Senado, incluido todo el peronismo, arrancó con todo: suscribió dictámenes favorables al gobierno en el caso Libra y en la causa por la toma de deuda durante el macrismo.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
En su primer día de trabajo en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el juez Pablo Bertuzzi, propuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó dos fallos que benefician al mandatario y a sus ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El magistrado fue duramente cuestionado durante el gobierno de Mauricio Macri por haber aceptado una designación en ese tribunal por decreto presidencial, a la que luego tuvo que renunciar. Finalmente accedió a integrar la sala tras la aprobación de su pliego en el Senado, con el apoyo del peronismo. Hoy fue su primer día.
En la jornada, Bertuzzi firmó dos fallos notables. Uno de ellos les niega a los inversores en criptoactivos que se consideraron estafados con el token $LIBRA la posibilidad de ser querellantes. El otro considera que no hubo delito en la inédita toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretada por Caputo cuando era ministro, pero en el gobierno de Macri.
La causa Libra tiene al propio Milei como principal apuntado, ya que fue el Presidente quien promovió la compra del token a través de su cuenta de X (antes Twitter) en febrero de 2025. Un grupo de inversores que perdieron dinero en la maniobra de rug pull que siguió casi inmediatamente a la publicación del mandatario buscaban presentarse como querellantes en la causa judicial, pero la Sala I dijo que no.
Bertuzzi y su compañero de sala Mariano Llorens ratificaron el criiterio del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del expediente, y les negaron a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo el derecho de querella.
“Quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”, argumentaron los camaristas.
“Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token”, puntualizaron en su fallo.
Bertuzzi también fue uno de los firmantes del dictamen relativo al préstamo por 57.100 millones de dólares que el FMI otorgó a la Argentina en 2018, cuando Macri era presidente y Caputo y Sturzenegger integraban su gabinete.
Llorens y Bertuzzi decidieron archivar la causa, por entender que no hubo delito, ratificando así el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
También quedó exonerado el actual presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.
“El Poder Judicial no está llamado a revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno”, consideraron los jueces.