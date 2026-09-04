De la mano de Larroque, Kicillof busca ampliar su armado en el sur rumbo al 2027

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El Movimiento Derecho a Futuro de Axel Kicillof busca tejer lazos con distintos espacios en el interior del país con el fin de ampliar su armado federal rumbo al 2027. En esa línea, el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, se reunió con representantes del espacio Chubut Futuro, que tiene intenciones de presentar candidato propio a Gobernador por el peronismo.
En ese marco, el intendente de Dolavon y candidato a gobernador por Chubut Futuro, Dante Bowen, viajó a La Plata para mantener un encuentro con el ministro cercano a Kicillof y uno de los principales referentes del armado nacional que tiene el gobernador bonaerense.
Durante la reunión analizaron el escenario político y económico de Chubut y la situación nacional, además de la posibilidad de articular con intendentes, sindicatos y sectores universitarios. También se abordó una eventual visita de Kicillof a la provincia antes de fin de año.
El objetivo de Bowen es posicionar a Chubut Futuro dentro de una construcción más amplia, con una agenda centrada en la producción, el trabajo y el desarrollo de las provincias.
En paralelo, el dirigente viene manteniendo reuniones con distintos referentes nacionales vinculados al espacio bonaerense. La estrategia apunta a sumar apoyos y construir una alternativa provincial que, al mismo tiempo, pueda integrarse a una discusión nacional de cara a las elecciones de 2027.
A su vez, comunicaron que el encuentro no pasó solamente por las expectativas a candidaturas de cada espacio. También se charló sobre el perfil productivo de la provincia de Chubut y en la necesidad de que los recursos energéticos, pesqueros, turísticos e industriales tengan mayor impacto en la economía local.
El acercamiento con el espacio de Kicillof se da así en pleno proceso de expansión del armado nacional del Movimiento Derecho al Futuro, mientras Bowen intenta consolidar su propio espacio político en Chubut y darle una proyección más allá de la escena provincial.