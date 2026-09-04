Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 EN CHUBUT

De la mano de Larroque, Kicillof busca ampliar su armado en el sur rumbo al 2027

En el marco de aumentar su músculo político en el interior del país, Larroque recibió en La Plata a un posible candidato a Gobernador chubutense.

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