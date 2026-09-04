Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 NEGOCIACIONES

ATE pidió reabrir las paritarias y reclamó medidas para recuperar el salario

El gremio estatal elevó un pedido formal al Ministerio de Trabajo provincial para retomar la discusión salarial del último tramo de 2026. Alertó por el endeudamiento de las familias y el avance del costo de vida.

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