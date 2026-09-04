ATE pidió reabrir las paritarias y reclamó medidas para recuperar el salario
El gremio estatal elevó un pedido formal al Ministerio de Trabajo provincial para retomar la discusión salarial del último tramo de 2026. Alertó por el endeudamiento de las familias y el avance del costo de vida.
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires volvió a poner el foco sobre la situación salarial de los empleados públicos y solicitó formalmente al Ministerio de Trabajo bonaerense la reapertura urgente de la negociación paritaria.
El planteo del sindicato apunta a retomar la discusión sobre los ingresos de los trabajadores estatales de cara a los últimos meses del año, en un escenario que, según advirtieron, está marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento sostenido de los gastos cotidianos.
Desde ATE cuestionaron además el impacto que tienen sobre las provincias las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. En ese sentido, señalaron que la búsqueda del equilibrio fiscal a nivel nacional se traduce en una reducción de los recursos que reciben las jurisdicciones y termina repercutiendo sobre las cuentas provinciales.
Para el gremio, esta situación tiene un efecto directo sobre las condiciones laborales y económicas de los trabajadores bonaerenses. Por eso, reclamaron que la administración de Axel Kicillof vuelva a sentarse con las organizaciones sindicales para discutir una recomposición de los ingresos.
ATE alertó por el endeudamiento de las familias
Uno de los principales argumentos esgrimidos por ATE para solicitar la reapertura de la paritaria está relacionado con el creciente nivel de endeudamiento de los hogares.
El sindicato sostuvo que las familias trabajadoras ya no recurren al crédito principalmente para realizar inversiones, afrontar proyectos personales o mejorar sus condiciones de vida, sino para cubrir necesidades básicas que antes podían solventarse con los ingresos mensuales.
Entre los gastos mencionados aparecen las tarifas de los servicios públicos, los alquileres y la compra de alimentos. De esta manera, desde la organización gremial advirtieron que el endeudamiento se convirtió en una herramienta para llegar a fin de mes ante la insuficiencia de los salarios.
La situación, según plantearon, profundiza la presión económica sobre los trabajadores estatales y vuelve necesario revisar el esquema de aumentos acordado para lo que resta del año.
El pedido al Gobierno bonaerense
En este marco, ATE reclamó a la Provincia que realice “los mayores esfuerzos posibles” para continuar acompañando a los trabajadores bonaerenses y avanzar en medidas destinadas a recomponer sus ingresos.
El objetivo planteado por el gremio es que los salarios puedan recuperar progresivamente el poder de compra perdido frente a la evolución de los precios y al aumento del costo de vida.
La solicitud formal abre así una nueva instancia de presión sindical sobre el Ejecutivo bonaerense, que deberá evaluar la posibilidad de retomar las negociaciones salariales con los estatales en medio de un escenario signado por las restricciones presupuestarias y el impacto de las decisiones económicas nacionales sobre las finanzas provinciales.
ATE busca, de esta manera, que la discusión salarial no quede cerrada en los acuerdos alcanzados durante la primera parte del año y que se contemple una nueva actualización para el tramo final de 2026.