El impulso hormonal

La testosterona dejó de ser una hormona asociada exclusivamente a los hombres. En los últimos años se instaló como una posible respuesta frente a algunos de los cambios que experimentan las mujeres después de los 40. La promesa resulta tentadora: más energía, mejor humor, mayor fuerza, mejor rendimiento físico y una vida sexual renovada. Detrás de esta tendencia, sin embargo, hay una realidad bastante más compleja.Las mujeres también producen testosterona, aunque en cantidades menores que los hombres. La hormona participa en procesos vinculados con el deseo sexual, la excitación, la fuerza muscular, la motivación y el bienestar general. Sus niveles comienzan a disminuir con la edad y el descenso puede hacerse más evidente durante la perimenopausia y la menopausia.Ese cambio puede coincidir con cansancio, menor interés sexual, pérdida de fuerza, alteraciones del ánimo o menor motivación. El estrés, los trastornos del sueño, determinados medicamentos y otras condiciones de salud también pueden provocar síntomas similares.



La testosterona cumple funciones importantes en las mujeres. Puede favorecer el deseo, la excitación y la satisfacción sexual, sobre todo en la posmenopausia. También interviene en el mantenimiento de la fuerza y la masa muscular, en la composición corporal, en la producción de glóbulos rojos y en la salud ósea. Su acción se vincula, además, con la motivación, el humor y la energía.Se produce en los ovarios y en las glándulas suprarrenales, y también puede generarse en otros tejidos a partir de hormonas precursoras. Durante la edad fértil, los ovarios aportan gran parte de esa producción. Los niveles varían a lo largo del ciclo menstrual: suelen alcanzar uno de sus picos hacia la mitad del ciclo y descienden en la segunda parte. Las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre los riñones, fabrican sustancias precursoras. Todo forma parte del funcionamiento normal del sistema hormonal femenino.La producción puede disminuir en la menopausia. La testosterona, además, puede transformarse en otros andrógenos, como la dihidrotestosterona (DHT), una hormona más potente que actúa sobre distintos tejidos. No funciona de forma aislada.Existen estudios que encontraron posibles beneficios modestos sobre la masa muscular y la densidad ósea.



La terapia, igual, no está libre de efectos adversos. El exceso de testosterona puede provocar acné, piel grasa, aumento del vello facial o corporal, caída o adelgazamiento del cabello y cambios de humor. También puede modificar los niveles de colesterol y, en casos menos frecuentes, producir cambios en el clítoris. Esos riesgos aumentan cuando las dosis elevan los niveles hormonales por encima del rango adecuado para las mujeres.La hormona puede administrarse en geles, cremas, comprimidos, pellets o inyecciones, según cada tratamiento. No todas las presentaciones tienen la misma evidencia científica ni están aprobadas específicamente para mujeres.



Por eso, la automedicación es uno de los principales riesgos de esta tendencia.Antes de iniciar una terapia hormonal hay que evaluar los síntomas, descartar otras causas y determinar si realmente existe una indicación. La dosis y la vía de administración deben ser individualizadas y requieren controles periódicos.La clave está en distinguir entre una promesa viral y la evidencia científica. Después de los 40, no todo lo que cambia en el cuerpo necesita una hormona para solucionarse.