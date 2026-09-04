Las cucarachas buceadoras

Científicos de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur y de la Universidad Waseda de Japón desarrollaron un traje de buceo impreso en 3D para cucarachas cíborg.



El avance las convierte en exploradores anfibios capaces de operar bajo el agua hasta tres horas. El traje incluye un tanque generador de oxígeno, una carcasa flexible impermeable y cuatro tubos de silicona que se conectan a los espiráculos del insecto. Dentro del tanque, una solución de peróxido de hidrógeno reacciona con dióxido de manganeso y libera oxígeno de forma controlada. Así, la cucaracha respira mientras se desplaza por entornos inundados, túneles sumergidos o escombros con baja concentración de oxígeno. Además de la capacidad acuática, tienen electrodos implantados que permiten controlar su movimiento. El desarrollo apunta a rescates tras terremotos, inundaciones o derrumbes: las cucarachas pueden infiltrarse en tuberías, drenajes y huecos inundados para buscar supervivientes, equipadas con sensores o cámaras.



El proyecto combina la resiliencia natural de las cucarachas con la eficiencia de la robótica biohíbrida: organismos vivos que requieren mínima energía artificial y llegan a lugares inaccesibles para la tecnología convencional. Con poco peso y gran flexibilidad, el traje conserva la movilidad del insecto sin causarle daño.Las cucarachas cíborg con traje de buceo son un puente entre biología e ingeniería que podría salvar vidas en futuros desastres. Unen innovación tecnológica y la capacidad de adaptación de la naturaleza.