El lado oscuro de los Ángeles de Charlie: éxito, tragedias y un fenómeno televisivo

La mítica serie Los Ángeles de Charlie revolucionó la pantalla chica tras su estreno en septiembre de 1976, convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes que congregaba semanalmente a 25 millones de televidentes en los Estados Unidos.



Creada bajo la premisa de seguir las aventuras de tres audaces mujeres detectives, interpretadas originalmente por Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith, trabajando para una agencia privada dirigida por la enigmática y siempre ausente voz de Charlie Townsend, la producción se consolidó rápidamente como un estandarte pionero del empoderamiento femenino en los medios audiovisuales.



Detrás del éxito arrollador y los 115 episodios emitidos hasta su finalización en 1981, el destino de las actrices que vistieron el rol de agentes estuvo marcado por altibajos profesionales y duros golpes en el ámbito personal.



La alta rotación del elenco principal, que vio la incorporación de figuras como Cheryl Ladd en reemplazo de Fawcett para la segunda temporada, la llegada de Shelley Hack en sustitución de Jackson tras su salida por desacuerdos con los guiones, y finalmente la participación de Tanya Roberts en la quinta y última entrega, contrastó con el sombrío panorama médico que afectó a varias de sus protagonistas con el paso de los años.



En total, tres de las actrices principales enfrentaron diagnósticos de cáncer y dos de ellas fallecieron, contrastando fuertemente con el desenlace triunfal que el programa tuvo en la televisión mundial y consolidando una historia donde la gloria del estrellato convivió con la vulnerabilidad humana.