Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2026 CONSECUENCIAS

Enduro en Pinamar: el día después y varias preguntas sin responder

Sin mediciones previas y posteriores a la intervención, especialistas advierten que la restauración del circuito del Enduro podría quedar reducida a una cuestión visual.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.