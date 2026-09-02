Revelaron la presunta fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito volvió al país después de su despedida de soltera en Brasil y, en las últimas horas, distintos programas de espectáculos difundieron la presunta fecha de su casamiento con Pedro Rosemblat: el viernes 30 de octubre.



Según lo que se conoció al aire, la ceremonia sería íntima y reuniría a entre 150 y 200 invitados. También se filtraron precisiones sobre el servicio gastronómico: la pareja habría contratado el catering Eat luego de una reunión la semana pasada, con la idea de evitar un menú elaborado y apostar a opciones simples y argentinas.



En la recepción, de acuerdo con esos rumores, habría picada y asado, y el plato principal sería milanesas con puré.



El lugar exacto de la fiesta se mantiene en reserva, aunque se indicó que el evento incluirá ceremonia.



Asimismo, hace unos días, la cantante viajó con un grupo íntimo de amigas, combinó playa, cenas y salidas nocturnas, y compartió un álbum en redes con una temática de conejitas y un guiño a Pedro Rosemblat.



El viaje, que primero circuló por fotos de amigas y de fanáticos, quedó confirmado cuando la propia artista y Mery del Cerro publicaron imágenes de la escapada a fines de agosto. El grupo fue reducido. Además de Del Cerro, estuvieron Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite.



Durante varios días recorrieron zonas como Leblon, Ipanema y Copacabana, con almuerzos, playa, cenas y salidas.