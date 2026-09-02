PASO, Ficha Limpia y partidos políticos: la reforma que Milei busca llevar al Congreso

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Karina Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde se definió la estrategia legislativa del oficialismo para las próximas semanas. El eje estuvo puesto en la reforma electoral, que comenzaría a debatirse en el Senado, y en los proyectos que todavía deben obtener media sanción sobre la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Inocencia Fiscal II.
El Gobierno busca avanzar con un paquete que incluye la eliminación o suspensión de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación de la denominada Ficha Limpia. El oficialismo considera que eliminar las primarias podría favorecer su estrategia electoral, aunque reconoce que el proyecto requiere acuerdos con sectores opositores. El peronismo se resiste y el PRO tampoco aparece, por ahora, como un respaldo garantizado.
El principal obstáculo es la falta de votos. La Libertad Avanza deberá negociar con gobernadores y distintos bloques para intentar aprobar la reforma durante este año, cuando no hay elecciones. En el oficialismo consideran que postergar el debate hasta 2027 complicaría su tratamiento. Además, buscan modificar el sistema de afiliación partidaria y avanzar con mecanismos digitales para reducir la cantidad de partidos y el uso de fondos públicos.
La mesa política también analizó la sesión convocada por la oposición en Diputados para el miércoles 9 de septiembre. Allí se buscará tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados al endeudamiento familiar y el aumento de la morosidad, dos asuntos que incomodan al Gobierno. En la Casa Rosada confían en que la oposición no reunirá el quórum necesario para iniciar el debate ni los votos para aprobar las iniciativas.
Durante el encuentro también se repasaron detalles del próximo mensaje de Javier Milei por la cuestión Malvinas, previsto para este jueves, y los preparativos para la visita del papa León XIV en noviembre. Participaron, entre otros, el jefe de Gabinete Diego Santilli, Ignacio Devitt, Eduardo y Martín Menem, Santiago Caputo, Fabián Fernández y Patricia Bullrich. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el único integrante ausente debido a su viaje a Estados Unidos por el G20 de Finanzas.