Volver | La Tecla Nacionales 2 de septiembre de 2026 DEFINICIONES

PASO, Ficha Limpia y partidos políticos: la reforma que Milei busca llevar al Congreso

La mesa política de La Libertad Avanza definió los próximos pasos legislativos. El oficialismo quiere aprobar el paquete este año y deberá negociar con gobernadores y bloques aliados.

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