Volver | La Tecla Nacionales 1 de septiembre de 2026 PARITARIA FALLIDA

Fracasó la negociación con los docentes y todas las universidades van al paro este miércoles

Los gremios rechazaron la propuesta del Gobierno nacional y advirtieron que el porcentaje ofrecido está muy lejos de recomponer la pérdida salarial. También reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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