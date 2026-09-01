Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 SALUD Y POLÉMICA

El Gobierno sumó hospitales al cobro a extranjeros: hay dos centros de PBA en la mira

El Ejecutivo nacional confirmó en conferencia de prensa que cuatro hospitales SAMIC comenzaron a aplicar el cobro de prestaciones a personas extranjeras que no tienen residencia en Argentina. Además, reclamó que otros dos establecimientos adopten la misma modalidad.

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