El Gobierno sumó hospitales al cobro a extranjeros: hay dos centros de PBA en la mira
El Ejecutivo nacional confirmó en conferencia de prensa que cuatro hospitales SAMIC comenzaron a aplicar el cobro de prestaciones a personas extranjeras que no tienen residencia en Argentina. Además, reclamó que otros dos establecimientos adopten la misma modalidad.
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La medida alcanzó al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce y el Hospital Néstor Kirchner de Laferrere. Según informó el vocero presidencial Adrián Ravier, los cuatro establecimientos se incorporaron al esquema que establece que los extranjeros no residentes deben afrontar el costo de la atención médica.
Desde el Gobierno plantearon que la decisión busca modificar el funcionamiento del sistema sanitario y concentrar los recursos disponibles en quienes residen en el país. En ese marco, Ravier puso el foco sobre otros dos hospitales SAMIC ubicados en territorio bonaerense: el Cuenca Alta de Cañuelas y el Favaloro de Rafael Castillo.
El funcionario expresó su expectativa de que ambos centros también adopten la normativa y cuestionó que Argentina sostenga un sistema de atención gratuita para extranjeros cuando, según argumentó, los argentinos deben afrontar gastos sanitarios cuando buscan atención médica fuera del país.
De todos modos, la disposición contempla una excepción para los casos de urgencia. Las personas extranjeras no residentes continuarán recibiendo atención sin costo cuando exista un peligro inmediato para su vida. Una vez estabilizada la situación y superada la emergencia, las prácticas y tratamientos posteriores deberán ser abonados.
La defensa del Gobierno
La Casa Rosada sostiene que el sistema sanitario cuenta con recursos limitados y que las autoridades deben establecer prioridades a la hora de distribuirlos. En esa línea, el anuncio fue presentado como parte de una política orientada a reducir lo que el Ejecutivo considera "privilegios" y ordenar las prestaciones financiadas con recursos públicos.
Ravier respaldó la medida y señaló que la gratuidad de la atención para extranjeros no residentes no debería recaer exclusivamente sobre los contribuyentes argentinos. El planteo oficial también apunta a equiparar las condiciones de acceso con las que encuentran los ciudadanos argentinos cuando requieren asistencia médica en otros países.
La decisión vuelve a instalar una de las principales discusiones impulsadas por la administración de Javier Milei: hasta dónde debe llegar la cobertura del sistema público de salud y quiénes deben hacerse cargo del costo de las prestaciones cuando se trata de personas que no tienen residencia en el país.
Mientras cuatro hospitales SAMIC ya avanzaron con la aplicación del nuevo esquema, la mirada del Gobierno quedó puesta ahora sobre los establecimientos de Cañuelas y Rafael Castillo, a la espera de que se incorporen a la medida.