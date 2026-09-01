Visita papal: Kicillof charló con la Conferencia Episcopal para afinar la organización

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof, avanzó en la organización de la visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires y mantuvo un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo.
La reunión tuvo como eje central la planificación de las actividades que el Sumo Pontífice llevará adelante durante su paso por territorio bonaerense. Entre los puntos abordados estuvieron las visitas al Cottolengo Don Orione y a la ciudad de Luján, uno de los principales destinos de la agenda papal.
Días atrás, la provincia de Buenos Aires, con Carlos Bianco a la cabeza, participó del primer encuentro con representantes del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, para comenzar con la organización de los eventos. Se espera una multitud en todos las misas en las que participará el Papa León XIV.
En particular, las autoridades pusieron el foco en el operativo previsto para la misa que León XIV encabezará el 11 de noviembre en Luján, que se espera convoque a una multitud de fieles. La organización de la jornada requerirá una coordinación especial en materia de seguridad y logística, debido a la magnitud del evento.
Recibimos al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a nuestra provincia.
Durante el encuentro, Colombo manifestó su satisfacción por la llegada del Papa a la Argentina y destacó la predisposición del Gobierno bonaerense para trabajar de manera conjunta con la Iglesia en los preparativos del multitudinario encuentro religioso.
A partir de la definición de la CEA, funcionarios de la administración de Kicillof también tomaron contacto con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino, área que tendrá a su cargo parte de la articulación de la visita papal.
De esta manera, la Provincia comenzó a delinear junto a la Iglesia los detalles del desembarco de León XIV, con especial atención puesta en Luján, donde el próximo 11 de noviembre se producirá uno de los momentos centrales de la visita apostólica.