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Juegos Bonaerenses 2026: la Provincia destinó $80 millones a ocho municipios

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad otorgó aportes no reintegrables para cubrir los gastos de la Etapa Interregional de la 35° edición. Los distritos que recibieron los fondos.

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El Gobierno de Axel Kicillof destinó $80 millones a ocho municipios bonaerenses para solventar los gastos de la Etapa Interregional de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 1804-MDCGP-2026, firmada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Los fondos fueron otorgados en carácter de aportes no reintegrables y tendrán como destino específico los gastos vinculados con el desarrollo de esta instancia de la competencia provincial, que reúne a participantes de distintos distritos.

De acuerdo con la resolución, Bahía Blanca, Benito Juárez, Pehuajó y San Pedro recibirán $12 millones cada uno, mientras que Dolores, La Matanza, Ezeiza y San Fernando accederán a $8 millones por municipio.

La distribución queda de la siguiente manera:


Juegos Bonaerenses 2026: la Provincia destinó $80 millones a ocho municipios



En total, los cuatro municipios que recibirán $12 millones concentran $48 millones, equivalentes al 60% del desembolso, mientras que los otros cuatro distritos reúnen los $32 millones restantes.


Para la edición 2026, el Gobierno bonaerense aprobó en julio el Documento de Gestión de la competencia y, posteriormente, la Dirección de Juegos Bonaerenses solicitó asistencia económica para afrontar los costos de la etapa interregional. La resolución señala que los $80 millones serán atendidos con partidas correspondientes al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 15.557.

El desembolso se suma así a las distintas partidas que la administración bonaerense viene destinando a la organización de los Juegos Bonaerenses, una de las principales competencias deportivas y culturales de la Provincia, con participación de municipios de todo el territorio bonaerense.

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